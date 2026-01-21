Samsun'da Kaçak Tütün ve Makaron Operasyonu - Son Dakika
Samsun'da Kaçak Tütün ve Makaron Operasyonu

21.01.2026 12:16
Samsun'da düzenlenen operasyonda 320 bin makaron ve 130 kg kaçak tütün ele geçirildi.

Samsun'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda, 320 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ile 130 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında Çarşamba ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Adreste yapılan aramada 40 bini dolu olmak üzere 320 bin makaron, 130 kilogram kaçak tütün ve elektrikli otomatik sigara sarma makinası ele geçirildi.

Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA
