Samsun\'da Kaçakçılık Operasyonu: 886 Bin Makaron Ele Geçirildi

Samsun'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 886 bin 800 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince İlkadım ilçesinde 7 ikamet, 4 iş yeri, 2 depo ve araçlara eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Söz konusu adreslerdeki aramada 727 bin 200 boş, 159 bin 600 de doldurulmuş makaron, 598 kilogram kaçak tütün ile manuel sigara sarma makinesi ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli emniyete götürüldü.