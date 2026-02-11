Samsun'da Kahverengi Kokarca Mücadelesi - Son Dakika
Samsun'da Kahverengi Kokarca Mücadelesi

11.02.2026 09:15
19 Mayıs'ta kokarca ile mücadele toplantısı yapıldı, kurumlar arası iş birliğinin önemi vurgulandı.

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde kahverengi kokarca ile kışlak mücadelesi çalışmaları devam ediyor.

19 Mayıs İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Tarım ve Orman İl Müdürlüğü koordinatörlüğünde yürütülen çalışma kapsamında, 19 Mayıs Kaymakamı Haluk Şimşek başkanlığında toplantı düzenlendi.

Kaymakam Şimşek, kahverengi kokarca ile mücadelenin zamanında ve koordineli şekilde yürütülmesinin tarımsal üretimin korunması açısından önem taşıdığını belirterek, kurumlar arası iş birliğinin sürece güç katacağını vurguladı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Halit Kıvanç Sekban, yaptığı konuşmada, kokarca ile mücadelenin sahada muhtarlarla koordinasyon içinde yürütüleceğini belirterek, muhtarların mücadelenin başarısındaki kilit rolüne dikkat çekti.

Daha sonra İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli Dilber Sağlam tarafından gerçekleştirilen sunumda, kışlak mücadelesi kapsamında yapılan çalışmalar ile uygulanacak yöntemler hakkında katılımcılara bilgi verildi.

19 Mayıs Yerel Eylem Grubu Derneği Başkanı Tolga Erel de gerçekleştirilmesi planlanan faaliyetler hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

Toplantıya Belediye Başkanlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Müftülüğü, Tarım Kredi Kooperatifi, Muhtarlar Derneği temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA

