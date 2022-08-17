Katı atık toplayan şahsın ölümüne yol açan sürücüye adli kontrol - Son Dakika
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Katı atık toplayan şahsın ölümüne yol açan sürücüye adli kontrol

17.08.2022 13:50
Katı atık toplayan şahsın ölümüne yol açan sürücüye adli kontrol

Samsun'da katı atık toplayan şahsa çarparak ölümünü yol açtığı iddia edilen sürücü, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun'da katı atık toplayan şahsa çarparak ölümünü yol açtığı iddia edilen sürücü, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun'un Atakum ilçesi Samsun- Ankara karayolunun 14. kilometresi Gürgendağı mevkisinde meydana gelen kazada, yolda atık toplayan Erol Gültekin (55), kamyon çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti. Gültekin'e çaparak ölümüne yol açtığı ve olay yerinden kaçtığı iddia edilen 66 HP 733 plakalı kamyon sürücüsü Selim S.(64), Samsun'un Terme ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Samsun Adliyesine sevk edilen sürücü, nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

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Katı atık toplayan şahsın ölümüne yol açan sürücü yakalandı Katı atık toplayan şahsın ölümüne yol açan sürücü yakalandı Yol kenarında katı atık toplarken kazada hayatını kaybetti Yol kenarında katı atık toplarken kazada hayatını kaybetti
Kaynak: İHA

Ankara, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Katı atık toplayan şahsın ölümüne yol açan sürücüye adli kontrol - Son Dakika

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SON DAKİKA: Katı atık toplayan şahsın ölümüne yol açan sürücüye adli kontrol - Son Dakika
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