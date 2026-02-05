Samsun'da Kayıp Şerafettin İkiz Nehirde Bulundu - Son Dakika
Samsun'da Kayıp Şerafettin İkiz Nehirde Bulundu

05.02.2026 18:08
Irmakta cansız bedeni bulunan Şerafettin İkiz'in cenazesi otopsi sonrası defnedildi.

Samsun'da iki gündür kayıp olarak aranan bir kişi ırmakta ölü bulundu.

Edinilen bilgilere göre, Havza ilçesinde iki gündür kayıp olarak aranan Şerafettin İkiz'in (44) cansız bedeni, Tersakan Irmağı'nda bulundu. Ekiplerin yaptığı incelemenin ardından İkiz'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığı'na gönderildi.

Şerafettin İkiz'in cenazesi otopsi işlemlerinin ardından Kevser Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Aslançayırı Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA


