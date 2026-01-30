Samsun\'da Kaza: 1 Ölü, 2 Yaralı

SAMSUN'un Tekkeköy ilçesinde sürücüsünün kontrolünü yitirdiği hafif ticari aracın yoldan çıkarak fındık bahçesine yuvarlanması sonucu Ahmet Üçüncü (71) öldü, Şenol K. (44) ve Safiye Ü. (51) ağır yaralandı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Tekkeköy ilçesi Yeşilalan Mahallesi'nde meydana geldi. Şenol K.'nın kontrolünü kaybettiği 55 ABZ 11 plakalı hafif ticari araç, yoldan çıkarak fındık bahçesine yuvarlandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde araçta yolcu konumundaki Ahmet Üçüncü'nün öldüğünü belirlendi. Kazada ağır yaralanan sürücü ile yanındaki Safiye Ü., ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Ahmet Üçüncü'nün cenazesi, kaza yerinde yapılar incelemenin ardından otopsi için Samsun Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.