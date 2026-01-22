Samsun'da Kenevir Üretimi İçin Başvurular 2026'ya Kadar - Son Dakika
Ekonomi

Samsun'da Kenevir Üretimi İçin Başvurular 2026'ya Kadar

22.01.2026 11:06
Samsun'da kenevir üretimi için izin başvuruları 1 Ocak–1 Nisan 2026 tarihleri arasında yapılmalı.

Samsun'da lif ve tohum amaçlı kenevir üretimi izne tabi olarak yapılırken, üreticilerin Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) kaydı ve kenevir üretim izin başvurularını 1 Ocak–1 Nisan 2026 tarihleri arasında tamamlaması gerekiyor. Bu tarihten sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecek.

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, kenevir üretiminin Kenevir Yetiştiriciliği ve Kontrolü Hakkında Yönetmelik kapsamında yürütüldüğü hatırlatıldı. Yönetmelik gereği "tohum" veya "lif (elyaf)" amaçlı kenevir üretiminin mutlaka yasal izin alınarak yapılması gerektiği, izinsiz üretimlerin ruhsatsız üretim olarak değerlendirileceği bildirildi.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, Samsun'un kenevir üretiminde ülke genelinde önemli bir konuma sahip olduğunu belirterek, "İlimizde kenevir üretimi izinli olarak yapılmaktadır. 1 Nisan 2026 tarihinden sonra kenevir üretimi için yapılan ÇKS kaydı ve üretim izin başvuruları kesinlikle kabul edilmeyecektir" dedi.

Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) uygulamalarının ÇKS Yönetmeliği çerçevesinde yürütüldüğünü ifade eden Yılmaz, üreticilerin üretim bilgilerini 15 Mart–15 Nisan tarihleri arasında güncelleyebileceğini, ikinci ve üçüncü ürün beyanlarının ise 30 Haziran'a kadar yapılabileceğini hatırlattı.

İzin yetkisi mülki amirliklerde

Kenevir üretim izinlerinin, üretim yapılan parselin kayıtlı olduğu mülki amirlik tarafından verildiğini belirten Yılmaz, "İl genelinde Valilik, ilçelerde ise Kaymakamlıklar yetkilidir. Ar-Ge amaçlı kenevir tarımında ise üretim izni yalnızca Valilik Makamınca verilmektedir" diye konuştu.

Sözleşmeli tarım kapsamında üretim yapan çiftçilerin, ekim ve dikim işlemlerinin ardından sözleşme bilgilerini İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine teslim etmeleri gerektiği de vurgulandı.

Öte yandan, 13 Eylül 2024 tarihli ve 32661 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İlaç Etkin Maddesi Üretimi Amaçlı Kenevir Yetiştiriciliği ve Kontrolüne Dair Yönetmelik kapsamında, ilaç etken maddesi amacıyla kenevir tarımı yapmak isteyen üreticilerin tüm başvuru ve işlemlerinin Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından yürütüleceği belirtildi.

Yetkililer, üreticilerin mağduriyet yaşamamaları için son günü beklemeden başvurularını tamamlamaları gerektiğini hatırlattı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Çiftçilik, Ekonomi, Kenevir, Samsun, Son Dakika

