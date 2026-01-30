Samsun\'da KKYDP Projeleri Tamamlandı

Samsun'da Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP) kapsamında 2025 yılında tamamlanan projelerle tarımsal üretimden sanayi entegrasyonuna, istihdamdan teknoloji kullanımına kadar birçok alanda önemli kazanımlar sağlandı. Tarım Reformu Genel Müdürlüğü uhdesinde yürütülen program kapsamında il genelinde 71 yatırımcıya toplam 33 milyon 641 bin lira hibe desteği verilirken, 130 kişiye de istihdam imkanı oluşturuldu.

Tarım ve Orman İl Müdürü Kemal Yılmaz, Samsun'da 2025 yılında tamamlanan KKYDP projelerinin toplam yatırım tutarının 67 milyon 281 bin 775 lira olduğunu belirtti. Yılmaz, projelerin kırsal alanda gelir düzeyini yükseltmeyi, tarımsal üretim ile tarıma dayalı sanayi arasındaki entegrasyonu güçlendirmeyi ve aile işletmeciliğini desteklemeyi hedeflediğini vurguladı.

İl Müdürü Yılmaz'ın verdiği bilgilere göre, Samsun'da fındık işleme ve paketleme alanında iki yatırımcıya 12 milyon 500 bin liralık destek sağlandı. Çeltik işleme ve paketleme tesisinde teknoloji yenilemeye yönelik bir projeye ise 8 milyon lira yatırım yapıldı. Broiler kümes yapımı kapsamında 29 bin adet/devre kapasiteli bir kümes için 4 milyon 199 bin 672 lira destek verildi. Bunun yanı sıra fındık hasat filesi projesiyle 63 yatırımcının bin 723 dekarlık alanı kapsayan yatırımı için 8 milyon 794 bin lira hibe ödemesi yapıldı. Yağmurlama ve damla sulama sistemlerine yönelik dört projeye de hibe desteği sağlandı.

Uygulanan projelerle kırsal ekonomik altyapının güçlendirildiğini ifade eden Yılmaz, tarımsal faaliyetlerde yeni teknolojilerin üreticiler tarafından kullanımının yaygınlaştırılmasının öncelikli hedefler arasında yer aldığını söyledi. Yılmaz, "Kırsala yeni yatırımlar kazandırmaya ve istihdam alanları oluşturmaya devam edeceğiz. Bu yatırımların ülkemiz, bölgemiz ve ilimiz tarımına, yatırımcılarımıza ve üreticilerimize hayırlı ve bereketli olmasını temenni ediyorum" dedi.

Açıklamaya, KKYDP kapsamında destek alan yatırımcılar ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü teknik personeli de katıldı. - SAMSUN