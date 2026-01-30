Samsun'da KKYDP Projeleri Tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Samsun'da KKYDP Projeleri Tamamlandı

Samsun\'da KKYDP Projeleri Tamamlandı
30.01.2026 10:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da 2025 projeleri ile kırsal kalkınma ve istihdamda önemli kazanımlar elde edildi.

Samsun'da Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP) kapsamında 2025 yılında tamamlanan projelerle tarımsal üretimden sanayi entegrasyonuna, istihdamdan teknoloji kullanımına kadar birçok alanda önemli kazanımlar sağlandı. Tarım Reformu Genel Müdürlüğü uhdesinde yürütülen program kapsamında il genelinde 71 yatırımcıya toplam 33 milyon 641 bin lira hibe desteği verilirken, 130 kişiye de istihdam imkanı oluşturuldu.

Tarım ve Orman İl Müdürü Kemal Yılmaz, Samsun'da 2025 yılında tamamlanan KKYDP projelerinin toplam yatırım tutarının 67 milyon 281 bin 775 lira olduğunu belirtti. Yılmaz, projelerin kırsal alanda gelir düzeyini yükseltmeyi, tarımsal üretim ile tarıma dayalı sanayi arasındaki entegrasyonu güçlendirmeyi ve aile işletmeciliğini desteklemeyi hedeflediğini vurguladı.

İl Müdürü Yılmaz'ın verdiği bilgilere göre, Samsun'da fındık işleme ve paketleme alanında iki yatırımcıya 12 milyon 500 bin liralık destek sağlandı. Çeltik işleme ve paketleme tesisinde teknoloji yenilemeye yönelik bir projeye ise 8 milyon lira yatırım yapıldı. Broiler kümes yapımı kapsamında 29 bin adet/devre kapasiteli bir kümes için 4 milyon 199 bin 672 lira destek verildi. Bunun yanı sıra fındık hasat filesi projesiyle 63 yatırımcının bin 723 dekarlık alanı kapsayan yatırımı için 8 milyon 794 bin lira hibe ödemesi yapıldı. Yağmurlama ve damla sulama sistemlerine yönelik dört projeye de hibe desteği sağlandı.

Uygulanan projelerle kırsal ekonomik altyapının güçlendirildiğini ifade eden Yılmaz, tarımsal faaliyetlerde yeni teknolojilerin üreticiler tarafından kullanımının yaygınlaştırılmasının öncelikli hedefler arasında yer aldığını söyledi. Yılmaz, "Kırsala yeni yatırımlar kazandırmaya ve istihdam alanları oluşturmaya devam edeceğiz. Bu yatırımların ülkemiz, bölgemiz ve ilimiz tarımına, yatırımcılarımıza ve üreticilerimize hayırlı ve bereketli olmasını temenni ediyorum" dedi.

Açıklamaya, KKYDP kapsamında destek alan yatırımcılar ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü teknik personeli de katıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Teknoloji, Ekonomi, Samsun, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Samsun'da KKYDP Projeleri Tamamlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
9 ay sonra ilk bakış Anne böyle gözyaşı döktü: Hayatımı mahvettiler 9 ay sonra ilk bakış! Anne böyle gözyaşı döktü: Hayatımı mahvettiler
112 yıllık koca çınar Altay’ın 6 puanı silinecek 112 yıllık koca çınar Altay'ın 6 puanı silinecek
Görüntü İstanbul’dan Kendisine yapılanlara dayanamayan genç kadın, camdan atladı Görüntü İstanbul'dan! Kendisine yapılanlara dayanamayan genç kadın, camdan atladı
Altın için bomba tahmin: Rahatlıkla bu seviyeye çıkacak Altın için bomba tahmin: Rahatlıkla bu seviyeye çıkacak
Ayaklarının altındaki foseptik kapağı kırıldı, ölümden döndü Ayaklarının altındaki foseptik kapağı kırıldı, ölümden döndü
Fenerbahçe’de ayrılık Çuvalla paraya alınan futbolcu 300 bin euroya gitti Fenerbahçe'de ayrılık! Çuvalla paraya alınan futbolcu 300 bin euroya gitti

12:28
Dünya devinin stadını gören taraftar isyan etti: Lütfen zıplamayın
Dünya devinin stadını gören taraftar isyan etti: Lütfen zıplamayın
12:26
Erdoğan, Pezeşkiyan ile görüştü: Türkiye, İran ile ABD arasında rol üstlenmeye hazır
Erdoğan, Pezeşkiyan ile görüştü: Türkiye, İran ile ABD arasında rol üstlenmeye hazır
12:00
Babasını Darp Eden Genç Tutuklandı
Babasını Darp Eden Genç Tutuklandı
11:32
Bu işte bir terslik var Dürümü gören herkes aynı yorumu yapıyor
Bu işte bir terslik var! Dürümü gören herkes aynı yorumu yapıyor
11:30
Şam yönetimi ve SDG, Suriye’de entegrasyon için anlaştı
Şam yönetimi ve SDG, Suriye'de entegrasyon için anlaştı
10:32
Süper Lig’e çıkma hayali kuran Amedspor’a şok “saç örgüsü“ cezası
Süper Lig'e çıkma hayali kuran Amedspor'a şok "saç örgüsü" cezası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2026 12:46:55. #7.11#
SON DAKİKA: Samsun'da KKYDP Projeleri Tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.