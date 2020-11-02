Samsun'da Kovid denetimlerinde 980 bin 773 TL ceza uygulandı - Son Dakika

SAMSUN (İHA) – Samsun'da korona virüsü denetimlerinde bir haftada 1031 şahsa toplamda 980 bin 773 TL ceza uygulandı.

Samsun Valiliği tarafından ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda ve Kovid-19 salgını nedeniyle çıkarılan genelgeler kapsamında il genelinde 26 Ekim 2 Kasım tarihleri arasında yapılan denetimler hakkında açıklama yapıldı.

Açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğümüzce yapılan denetimlerde, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu kapsamında 233 şahsa 173 bin 322 TL, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu kapsamında 786 şahsa 772 bin 801 TL, toplamda 1019 şahsa 946 bin 123 TL idari para cezası uygulanmıştır. İl Jandarma Komutanlığımızca yapılan denetimlerde, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu kapsamında 12 şahsa 34 bin 650 TL idari para cezası uygulanmıştır" denildi. - SAMSUN