Samsun'da trafik kazası: 3 yaralı - Son Dakika
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Samsun'da trafik kazası: 3 yaralı

24.08.2022 13:00
Samsun'da trafik kazası: 3 yaralı

Samsun'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Samsun'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi Sebze Hali yanında sabah saat 06.15'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emrehan İ.'nin (24) kullandığı 55 EM 262 plakalı otomobil ile Çetin K. yönetimindeki 55 KF 986 plakalı sebze yüklü kamyonet çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Emrehan İ. ile Yusuf G. (24) ve Ali D. (41) yaralandı. Yaralılar, ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Otomobil sürücüsü Emrehan İ.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

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Kaynak: İHA

İlkadım, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da trafik kazası: 3 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'da trafik kazası: 3 yaralı - Son Dakika
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