Samsun\'da Nitelikli Yağma Operasyonu

Samsun'da bir kişiye yönelik tehdit, cebir ve zor kullanma yoluyla 200 bin TL alınmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, nitelikli yağma suçuna karıştıkları gerekçesiyle yargılanan 4 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturmada; şüpheli Ü.K. ile birlikte hareket eden R.Ö., A.H.E. ve E.G.'nin, müştekiden korkutucu güç kullanarak tehdit yoluyla 200 bin TL aldıkları belirlendi. Şüphelilerin, daha sonra talep ettikleri 50 bin TL'nin verilmemesi üzerine müştekiyi kendi aracı içerisinde zorla alıkoydukları, tehdit ve hakarette bulundukları ve tabanca kabzasıyla darbettikleri tespit edildi. Olayla ilgili düzenlenen operasyon sonucunda; silahla ve birden fazla kişiyle birlikte yol kesmek suretiyle nitelikli yağma, kasten yaralama ve ruhsatsız silah bulundurma suçlarını işledikleri değerlendirilen 4 şüpheli, Samsun polisi tarafından yakalanarak bugün adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine sevk edildi. - SAMSUN