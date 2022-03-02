Samsun'da öğrencilere "Yeşilay" bilinci aşılanıyor - Son Dakika
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Samsun'da öğrencilere "Yeşilay" bilinci aşılanıyor

02.03.2022 13:17

Samsun'da öğrencilere "Yeşilay" bilinci aşılanıyorSAMSUN Samsun İlkadım ilçesinde bulunan Atatürk Ortaokulu'nda öğrencilere Yeşilay'ı anlatan İl Sağlık Müdürü aynı zamanda Yeşilay Samsun Şube Başkanı Dr.

Samsun'da öğrencilere "Yeşilay" bilinci aşılanıyor

SAMSUN Samsun İlkadım ilçesinde bulunan Atatürk Ortaokulu'nda öğrencilere Yeşilay'ı anlatan İl Sağlık Müdürü aynı zamanda Yeşilay Samsun Şube Başkanı Dr. Muhammet Ali Oruç, "İnsanlar 115 Yeşilay Danışma Merkezi Danışma Hattı üzerinden bizlere ulaşılabiliyor. Bağımlılara ve ailelerine ücretsiz destek veriyoruz" dedi.

102'nci yaşını kutlayan Yeşilay öğrencilere yönelik bilinçlendirme çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Atatürk Ortaokulu'nda Müdür Oruç, İlkadım İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Yalçın Alpaydın ve Yeşilay görevlileri öğrenciler ile buluştu. Bağımlılık konularında bilgilendirmelerde bulunan Oruç, "Alkol, tütün, madde, kumar ve teknoloji olmak üzere, beş farklı bağımlılık alanında mücadelesini sürdürürken; önleme ve rehabilitasyon faaliyetleri yürütüyor. Türkiye genelinde 120 şubesiyle çalışmalarını sürdüren Yeşilay, 95 ülke Yeşilay'ı ile bağımlılık alanındaki deneyimini uluslararası arenada paylaşıyor" diye konuştu.

Samsun'da kurulan YEDAM ile 5 tür bağımlılık konularının hepsinde vatandaşlara tedavi verildiğini söyleyen Oruç, "Bağımlılıklarla mücadelemizi sürdürüyor, 'Yeşilay Varsa Hayat Var' diyoruz. Okul sıralarından itibaren çocuklara ve hangi yaşta olursa olsun sağlığın peşinden giden tüm insanlarımıza temas ederek onların yaşam boyu sürdürecekleri alışkanlıklar edinmelerini hedefliyoruz. Bağımlılığın oluştuğu durumlarda ise bağımlı bireylere ve ailelerine YEDAM çatısı altında ücretsiz psikolojik ve sosyal destek sağlıyoruz. Şehrimizde de Yeşilay Şubemiz ve YEDAM'larımız ile hemşerilerimizin ihtiyaç duydukları her an yanlarında, bir telefon uzaklarındayız. Birlikte hayata dair umudu, sağlığı, iyiliği yeşertelim istiyoruz ve bu nedenle bu yıl Yeşilay Haftası'nda 'Yeşilay Varsa Hayat Var' diyoruz. Herkesi de bizimle birlikte kutlama yapmaya davet ediyoruz. YEDAM ekibinin tamamı bağımlılık alanında uzman psikolog ve sosyal hizmet uzmanlarından oluşuyor; alkol, tütün, madde, kumar ve internet bağımlılıkları konusunda bilgi verme, doğru yönlendirme, danışmanlık ve ayaktan terapi hizmetleri sunuyor. Şehrimizde hem şubemiz hem de YEDAM olarak güçlü bir iş birliği ile çalışıyor; hemşerilerimizin ihtiyaçlarına yönelik çalışmalar gerçekleştiriyoruz" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından öğrencilere farkındalık oluşturacak bileklik, şapka ve çeşitli hediyeler dağıtıldı.

Samsun'da öğrencilere Yeşilay bilinci aşılanıyor
Samsun'da öğrencilere Yeşilay bilinci aşılanıyor
Samsun'da öğrencilere Yeşilay bilinci aşılanıyor

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İl Sağlık Müdürü, Yeşilay, İlkadım, Samsun, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Samsun'da öğrencilere 'Yeşilay' bilinci aşılanıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Samsun'da öğrencilere "Yeşilay" bilinci aşılanıyor - Son Dakika
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