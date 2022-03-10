Samsun'da otomobil denize uçtu: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
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Samsun'da otomobil denize uçtu: 1 ölü, 2 yaralı

10.03.2022 02:00
Samsun'da otomobil denize uçtu: 1 ölü, 2 yaralı

Samsun'da limanda otomobilin denize uçması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi boğularak hayatını kaybederken, 2 kişi de hastanelik oldu.

Samsun'da limanda otomobilin denize uçması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi boğularak hayatını kaybederken, 2 kişi de hastanelik oldu.

Kaza, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Çiftlik Mahallesi'ndeki limanda saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gökhan Yıldırım (34) idaresindeki 06 KYG 94 plakalı otomobil limanın üzerinden denize uçtu. Otomobil sürücüsü Gökhan Yıldırım ve araçta bulunan Murat Kertis (36) ve Gizem Demir (22) araçla birlikte suda kayboldu. Murat Kertis araçtan çıkıp Gizem Demir'i kurtardı. Gizem Demir'i denizden çıkartan Murat Kertis daha sonra yardım istedi. Olay yerine polis, ambulans, itfaiye, Sahil Güvenlik ve Deniz Limanı Sualtı Gurup Amirliğine bağlı dalgıç polisler sevk edildi. Yaralanan Murat Kertis ile Gizem Demir ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındılar. Dalgıçlar tarafından denizin içindeki araçtan çıkartılan 3 çocuk babası Gökhan Yıldırım ambulansın içinde yapılan kontrolde ölmüş olduğu tespit edildi. Gökhan Yıldırım'ın cesedi otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Hastanedeki tedavileri tamamlanan Murat Kertis ile Gizem Yıldırım ölenin yakınlarının saldırısına karşı polisin aldığı geniş güvenlik önemleri altından hastanenin arka kapısından çıkartılarak polis aracına bildirilip ifadeleri alınmak üzere Tekkeköy Polis Merkezine götürüldü. Otomobil ise vinç yardımıyla kazadan 2 saat sonra denizden çıkartıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Samsun'da otomobil denize uçtu: 1 ölü, 2 yaralı
Samsun'da otomobil denize uçtu: 1 ölü, 2 yaralı
Samsun'da otomobil denize uçtu: 1 ölü, 2 yaralı
Samsun'da otomobil denize uçtu: 1 ölü, 2 yaralı
Samsun'da otomobil denize uçtu: 1 ölü, 2 yaralı
Samsun'da otomobil denize uçtu: 1 ölü, 2 yaralı
Samsun'da otomobil denize uçtu: 1 ölü, 2 yaralı
Samsun'da otomobil denize uçtu: 1 ölü, 2 yaralı
Samsun'da otomobil denize uçtu: 1 ölü, 2 yaralı
Samsun'da otomobil denize uçtu: 1 ölü, 2 yaralı
Samsun'da otomobil denize uçtu: 1 ölü, 2 yaralı
Samsun'da otomobil denize uçtu: 1 ölü, 2 yaralı
Samsun'da otomobil denize uçtu: 1 ölü, 2 yaralı
Samsun'da otomobil denize uçtu: 1 ölü, 2 yaralı
Samsun'da otomobil denize uçtu: 1 ölü, 2 yaralı
Samsun'da otomobil denize uçtu: 1 ölü, 2 yaralı

YORUMLAR
500
Denize düşen otomobildeki 3 kişiden 1'i öldü Denize düşen otomobildeki 3 kişiden 1'i öldü Toptancılar sitesi önündeki mazgalı çalınca gözaltına alındı Toptancılar sitesi önündeki mazgalı çalınca gözaltına alındı

Gizem Demir, Tekkeköy, Otomobil, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da otomobil denize uçtu: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Samsun'da otomobil denize uçtu: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
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