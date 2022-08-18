Otomobilin çarptığı bisikletli çocuk yaralandı - Son Dakika
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Otomobilin çarptığı bisikletli çocuk yaralandı

18.08.2022 20:37
Otomobilin çarptığı bisikletli çocuk yaralandı

Samsun'da otomobilin bisiklete çarpması sonucu meydana gelen kazada 10 yaşındaki çocuk yaralandı.

Samsun'da otomobilin bisiklete çarpması sonucu meydana gelen kazada 10 yaşındaki çocuk yaralandı.

Kaza, Canik ilçesi Kuzeyyıldızı Mahallesi Metro Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fatoş Ş. idaresindeki 55 AGT 088 plakalı otomobil bisikleti ile seyir halinde olan Yasin G.'ye (10) çarptı. Kazada yaralanan çocuk ambulansla Gazi Devlet Hastanesi'nde kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

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Kaynak: İHA

Samsun, Canik, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Otomobilin çarptığı bisikletli çocuk yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Otomobilin çarptığı bisikletli çocuk yaralandı - Son Dakika
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