Samsun\'da Otoparkta Kaza: Bir Kadın Yaralandı

Samsun'da Cumhuriyet Meydanı kapalı otoparkına giriş yapmak isteyen bir otomobilin çarptığı kadın yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Meydanı kapalı otoparkına giriş yapmak isteyen 38 AJC 159 plakalı otomobilin sürücüsü, otopark yolunda ilerleyen kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen yaya yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Samsun Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - SAMSUN