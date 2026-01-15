Samsun'da Sahte Kimlikli Dolandırıcılık - Son Dakika
Samsun'da Sahte Kimlikli Dolandırıcılık

15.01.2026 16:14
Samsun'da sahte kimlikle 10 milyon TL'lik arsa satan şüpheli, tapu görevlisinin dikkatiyle yakalandı.

Samsun'da sahte kimlik düzenleyerek başkasına ait arsayı 10 milyon TL'ye satan şüpheli, tapu görevlisinin dikkati sayesinde yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Samsun'da nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçlarına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, yüksek meblağlı bir dolandırıcılık olayı ortaya çıkarıldı. 14 Ocak 2025 günü saat 19.30 sıralarında gelen dolandırıcılık ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

Yapılan incelemelerde M.Ş.G. (44) isimli şüphelinin, M.Ç. adına düzenlenmiş sahte kimlik kullandığı, bu kimlik üzerinden M.Ç. adına banka hesabı açtırdığı ve müşteki N.U. (55) tarafından bu hesaba 10 milyon TL para transferi yapıldığı tespit edildi. Şüphelinin, M.Ç.'ye ait arsayı sahte evraklar düzenleyerek satmaya çalıştığı, tapu işlemleri sırasında görevli memurun dikkati sayesinde durumun fark edildiği belirlendi.

Olayın bildirilmesi üzerine yürütülen çalışmalar sonucunda M.Ş.G. yakalanarak gözaltına alındı. Bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edilen şüpheli, nöbetçi mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Dolandırıcılık, Samsun

