Yangın, Samsun'un İlkadım ilçesi Samsun- Ankara karayolunun 5. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsmail Kocaçal idaresindeki 55 AID 551 çekici ve 55 H 4890 dorse plakalı tırın seyir halindeyken sağ arka lastiği önce patladı ardından da yanmaya başladı. Tırın lastiğindeki yangın dorseye sıçramadan etraftaki vatandaşlar tarafından yangın söndürme tüpleri ile söndürülürken, itfaiye ekipleri ise soğutma çalışması yaptı. - SAMSUN

Bir hafta arayla aynı kişi tarafından ikinci kez bıçaklandı

Kaynak: İHA

İlkadım, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Seyir halindeki tırın lastikleri tutuştu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.