Seyir halindeki tırın lastikleri tutuştu - Son Dakika
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Seyir halindeki tırın lastikleri tutuştu

11.08.2022 16:24
Seyir halindeki tırın lastikleri tutuştu

Samsun'da seyir halindeki tırın lastikleri patlayarak alev aldı.

Samsun'da seyir halindeki tırın lastikleri patlayarak alev aldı. Yangın, vatandaşların müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.

Yangın, Samsun'un İlkadım ilçesi Samsun- Ankara karayolunun 5. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsmail Kocaçal idaresindeki 55 AID 551 çekici ve 55 H 4890 dorse plakalı tırın seyir halindeyken sağ arka lastiği önce patladı ardından da yanmaya başladı. Tırın lastiğindeki yangın dorseye sıçramadan etraftaki vatandaşlar tarafından yangın söndürme tüpleri ile söndürülürken, itfaiye ekipleri ise soğutma çalışması yaptı. - SAMSUN

YORUMLAR
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Elindeki telefonu vermeyince bıçaklandı Elindeki telefonu vermeyince bıçaklandı Bir hafta arayla aynı kişi tarafından ikinci kez bıçaklandı Bir hafta arayla aynı kişi tarafından ikinci kez bıçaklandı
Kaynak: İHA

İlkadım, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Seyir halindeki tırın lastikleri tutuştu - Son Dakika

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