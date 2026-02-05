Samsun'da Silahlı Saldırı: Bir Kişi Yaralandı - Son Dakika
Samsun'da Silahlı Saldırı: Bir Kişi Yaralandı

05.02.2026 15:19
Husumetli şahıs araca tüfekle ateş açtı, bir kişi yaralandı. Şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'da husumetlisinin bulunduğu araca tüfekle ateş açan şahıs, araç içindeki başka bir kişiyi yaraladı.

Olay, 31 Ocak tarihinde İlkadım ilçesi Karasamsun Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Ö. (20) aralarında husumet bulunan T.S.'nin içinde bulunduğu araca tüfekle ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmalar araçta bulunan S.G.'ye (27) isabet ederek yaraladı. Yaralı şahıs hastaneye kaldırılırken, silahlı saldırgan M.Ö., olaydan sonra kaçtı.

İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri M.Ö.'yü yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

