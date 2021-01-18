Samsun'da sokağa çıkma kısıtlamasından muaf yerler ve kişiler listesinde düzenleme - Son Dakika

Samsun İl Hıfzısıhha Kurulu, yen tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf yerler ve kişiler listesinde düzenlemeye gitti.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Hıfzısıhha Kurulunun sokağa çıkma kısıtlamasından muaf yerler ve kişiler listesine bazı iş kollarında çalışan kişilerin eklenmesi gündemiyle toplandığı bildirildi.

Faaliyetinin niteliğinden ötürü uygulanan kısıtlamalardan istisna tutulması amacıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığına bağlı faaliyet gösteren bazı iş kollarının muaf tutulmasına karar verildiği belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda, araç muayene istasyonları ve buralarda çalışan personel ile araç muayene randevusu bulunan taşıt sahiplerinin, motorlu taşıt sürücü kursları, havacılık ve denizcilik kursları, özel ulaştırma hizmetleri mesleki eğitim ve geliştirme kursları ve iş makineleri sürücü eğitim kurslarına devam eden kursiyerlere yönelik hafta sonları düzenlenmesi zorunlu olan direksiyon eğitim sınavları ile diğer teorik ve uygulama sınavlarında görev alan komisyon görevlileri, usta öğreticiler ve bu sınavlara girecek kursiyerler. Milli Eğitim Bakanlığı EBA LİSE TV MTAL ve EBA platformunda yayınlanmak üzere bakanlığa bağlı mesleki ve teknik ortaöğretim okul kurumlarında çalışmaları devam eden uzaktan eğitim video çekimi, kurgu ve montaj faaliyetlerini yürütmekte olan ya da söz konusu çalışmaların koordinasyonunu sağlayan personel. Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı gün ve saat dilimlerinde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmasına, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine karar verildi."