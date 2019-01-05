Son Dakika Haberleri: Samsun'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Samsun'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

43 dakika önce

Samsun'un Terme ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Samsun'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı, System.String[]
Samsun'un Terme ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, saat 16.00 sıralarında Ordu istikametinden Samsun istikametine seyir halinde olan Ali Ç. (19) idaresindeki 50 HA 274 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine refüje çarptı. Havalanarak karşı şeride geçen otomobil, karşı yönden gelen Gökhan Ö. (28) idaresindeki 52 NE 313 plakalı kamyonet ile çarpıştı. Kazada otomobilin tavanı koparak 25 metre ileriye uçarken otomobil sürücüsü kaza yerinde hayatını kaybetti. Kazada yaralanan kamyonet sürücüsü Gökhan Özcan ise Terme Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazadan dolayı trafik uzun süre kontrollü olarak sağlanırken, kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 08:23 Kaynak: İHA

Terme, Samsun, 3. Sayfa
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