Samsun'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı
43 dakika önce
Samsun'un Terme ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Samsun
'un Terme
ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, saat 16.00 sıralarında Ordu
istikametinden Samsun istikametine seyir halinde olan Ali Ç. (19) idaresindeki 50 HA 274 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine refüje çarptı. Havalanarak karşı şeride geçen otomobil, karşı yönden gelen Gökhan Ö. (28) idaresindeki 52 NE 313 plakalı kamyonet ile çarpıştı. Kazada otomobilin tavanı koparak 25 metre ileriye uçarken otomobil sürücüsü kaza yerinde hayatını kaybetti. Kazada yaralanan kamyonet sürücüsü Gökhan Özcan
ise Terme Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazadan dolayı trafik uzun süre kontrollü olarak sağlanırken, kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - SAMSUN
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 08:23 Kaynak: İHA
Ünlü Rallici, Lüks Aracıyla Zincirleme Kazaya Karıştı
Akaryakıtçılar Kredi Kartından Komisyon Almayı Düşünüyor
Sondaj Kuyusunda Zehirlenen İşçi, Yeni Doğan Bebeğini Göremeden Hayatını Kaybetti
Eşini Öldüren Cani Koca, Evinin Önüne Gelen Polislerle Telefonda Görüşüp Cinayeti İtiraf Etti