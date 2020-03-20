Samsun'da tramvay kazaları güvenlik kemerasında - Son Dakika

Samsun'da tramvay kazaları güvenlik kemerasında

SAMSUN'da günde yaklaşık 75 bin kişinin taşındığı hafif raylı sistemde tramvayların karıştığı trafik kazaları güvenlik kameralarına anbe an yansıdı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi'nce yaptırılan ve 10 Ekim 2010 tarihinde hizmete giren Hafif Raylı Sistem'de 35'i kadın, 85 makinist görev yapıyor. Samulaş A.Ş. tarafından işletilen hafif raylı sistemde 36 kilometrelik hatta, 43 durak bulunurken, 8'i yerli üretim 29 tramvay hizmet veriyor. Tramvaylarla günde ortalama 75 bin kişi taşınıyor. Tramvaylarla kimi zaman araçların kimi zamanda yayaların karıştığı trafik kazaları meydana geliyor. Kural ihlalleri trafik kazalara neden olurken zaman zaman da yayaların dikkatsizliği nedeniyle de kazalar oluşabiliyor. Meydana gelen küçük çaplı kazalar ise güvenlik kameraları tarafından anbe an kaydedildi.