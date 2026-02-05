Samsun\'da Tüfekle Saldırı: 1 Yaralı, 1 Tutuklu

Samsun'da husumetlisinin bulunduğu araca tüfekle ateş açarak araçtaki başka bir kişiyi yaralayan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay, 31 Ocak'ta İlkadım ilçesi Karasamsun Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Ö. (20) aralarında husumet bulunan T.S.'nin içinde bulunduğu araca tüfekle ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmalar araçta bulunan S.G.'ye (27) isabet etti. Yaralı şahıs, hastaneye kaldırılırken, saldırgan M.Ö. olaydan sonra kaçtı.
İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri M.Ö.'yü yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren M.Ö., tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAMSUN
