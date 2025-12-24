Samsun'da Tütün Kaçakçılığı Operasyonu - Son Dakika
Samsun'da Tütün Kaçakçılığı Operasyonu

24.12.2025 16:03
İlkadım'da düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı, büyük miktarda kaçak tütün ele geçirildi.

Samsun'un İlkadım ilçesinde tütün mamulü kaçakçılığına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında, İlkadım ilçesinde 7 şahsa ait 7 ikamet, 4 iş yeri ve 2 depo olmak üzere toplam 13 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda 4 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda 727 bin 200 adet makaron, 159 bin 600 adet doldurulmuş makaron sigara, 598 kilogram kaçak tütün ile 1 adet manuel sigara sarma makinesi ele geçirildi. Olayla ilgili adli sürecin devam ettiği bildirildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

3-sayfa, İlkadım, Samsun, Son Dakika

