Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

11.01.2026 17:49
Tekkeköy'de jandarma operasyonunda 1300 sentetik ecza hapı ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı.

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda sentetik ecza ele geçirilirken, 1 şüpheli tutuklandı.

Samsun İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Tekkeköy ilçesinde bir şahsın uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisine ulaştı. Yapılan araştırmanın ardından şüpheliye ait ikamette arama gerçekleştirildi.

İkamette yapılan aramalarda toplam bin 300 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan F.Ş., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak Samsun Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

