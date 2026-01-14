Samsun\'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı

Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, İlkadım ilçesi Rasathane Mahallesi'nde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Adreslerde yapılan aramada sentetik uyuşturucu üretiminde kullanılan 7 kilo 400 gram ham madde ile 10,20 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 4 zanlı, emniyete götürüldü.
