Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İlkadım ve İlyasköy mahallelerinde operasyon düzenlendi.
Operasyonlarda, 83,78 gram sentetik kannabinoid maddesi, bir hassas terazi, 2 adet şeffaf eldiven ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 460 lira ele geçirildi.
Uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla İ.İ, M.K. ve C.A. gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 04.10.2020 15:33 - Kaynak: AA
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