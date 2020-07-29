Samsun'da vatandaşlar boğulma riskine karşı uyarıldı - Son Dakika

Samsun'da vatandaşlar boğulma riskine karşı uyarıldı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ve Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ortaklaşa "2020 Güvenli Sahil Projesi"ni hayata geçirdi.
Emniyet görevlileri, proje kapsamında Atakum sahilinde vatandaşları bilgilendirerek, üzerinde "Sevdiklerinizi gözü yaşlı bırakmayın", "Dikkat fazla uzaklaşma", "Serinlerken canımız yanmasın'" ve "Serinlerken sağlığınızı riske atmayın" yazılı broşürler dağıttı.
Proje kapsamında çalışmanın sahillerin yanı sıra göllerde, ırmaklarda, kanallarda boğulma vakalarının önlenmesi için devam edeceği belirtildi.