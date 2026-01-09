Samsun\'da Yeni Ulaşım Projeleri Başladı

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Samsun programı kapsamında Yeşilkent farklı seviyeli kavşağının açılışını gerçekleştirecek ve Samsun Batı Çevre Yolu'nun temelini atacak.

Bakan Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Samsun Batı Çevre Yolu'nu Karadeniz'in en önemli ticaret ve lojistik kapılarından biri olduğunu, Samsun'un şehir içi ve transit trafiğini düzenlemek amacıyla projelendirdiklerini belirtti. Uraloğlu, "Projemizi, 16,3 kilometre uzunluğunda, 3 gidiş 3 geliş olmak üzere 6 şeritli, bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardında inşa edeceğiz. Yol kapsamında toplam 1757 metre uzunluğunda 2 adet çift tüplü tünel, 3 adet viyadük, 6 adet köprülü kavşak yer alacak" dedi.

'YILLIK 2,1 MİLYAR LİRA TASARRUF EDİLECEK'

Bakan Uraloğlu, Samsun Batı Çevre Yolu'nun Batı Karadeniz, Marmara ve İstanbul'a yüksek standartlı bağlantı sağlayacağını ifade ederek, "Şehrin özellikle batı aksındaki trafiği düzenleyerek hem şehir içi ulaşımı rahatlatacak hem de bölgesel lojistik akışını daha hızlı ve kesintisiz hale getirecek. Ayrıca organize sanayi bölgeleri, limanlar ve Karadeniz Sahil Yolu ile entegrasyonun güçlenmesiyle bölgesel ticarete ve turizme katkı sunacak" dedi.

Uraloğlu, Batı Çevre Yolu'nun hayata geçirilmesiyle; 29,6 kilometre katedilerek 40 dakikada geçilen mevcut yol yerine 16,3 kilometrelik çevre yolu ile 10 dakikada geçilen yeni bir güzergah teşkil edileceğinin altını çizerek "Böylece zamandan 1 milyar 815 milyon lira, akaryakıttan 342 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 2 milyar 157 milyon lira tasarruf edilecek, karbon emisyonu 20 bin 472 ton azalacak" açıklamasında bulundu.

'YILLIK 645 MİLYON LİRA TASARRUF EDİLECEK'

Bakan Uraloğlu, Yeşilkent farklı seviyeli kavşağına ilişkin de "Şehrin hızla gelişen sosyoekonomik yapısına bağlı olarak artan ulaşım ihtiyacını karşılayacak kara yolu yatırımları kapsamında Yeşilkent farklı seviyeli kavşağını hayata geçirdik. Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi'nin Ankara-İstanbul bağlantısında bulunan Yeşilkent kavşağı, aynı zamanda Samsun'un merkez ilçeleri Atakum ve İlkadım arasında geçiş noktasında bulunması bakımından her gün ortalama 50 bine yaklaşan araç trafiğine hizmet veriyor. Proje ile mevcut kavşak, yapılan ilave imalatlar ve bağlantılarla yeniden düzenledik" ifadelerine yer verdi.

Yeşilkent farklı seviyeli kavşağının kavşak kolları ile birlikte toplam 9 kilometre uzunluğunda olduğunu belirten Uraloğlu, "Bitümlü sıcak karışım kaplamalı proje bünyesinde toplam 172 metre uzunluğunda 2 adet altgeçit köprüsü, 318 metre uzunluğunda 2 adet ilave köprü, 29 metrelik 1 adet üstgeçit köprüsü inşa ettik. Projemiz ile zamandan 600 milyon lira, akaryakıttan 45 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 645 milyon lira tasarruf edilecek, karbon emisyonu 2 bin 700 ton azaltılacak" dedi.