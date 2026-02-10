Samsun\'da Zincirleme Trafik Kazası: 1 Yaralı

Samsun'un İlkadım ilçesinde, 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Atatürk Bulvarı'nda 3 otomobil, 1 hafif ticari araç ve 1 panelvanının karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan hafif ticari araç sürücüsü Mustafa K. sağlık ekiplerince kentteki hastaneye kaldırıldı.
Ulaşımın bir süre tek şeritten sağlandığı bulvarda, araçların çekiciyle kaldırılıp yolun temizlenmesinin ardından ulaşım normale döndü.
