Samsun'dan Gazze'ye Destek İzi: 1000 Ürün Üretimi

SAMSUN'un Tekkeköy ilçesinde Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri, Gazze'deki savaş mağduru çocuklar ve aileler için atkı, bere ve eldiven üretiyor. Kursiyerler ayrıca çocuklar için oyuncak da hazırlanıyor. Giyim Üretim Teknolojileri Öğretmeni Hacer Ömür, "24 öğrencimle beraber yaklaşık 3 haftaya yayılan bir çalışma yürüttük. Gazze'deki çocuklar için yaklaşık 1000 tane atkı, bere ve eldiven dikiyoruz" dedi.

Tekkeköy Halk Eğitim Merkezi'ndeki Giyim Üretim Teknolojileri kursuna katılan 24 kursiyerler, Gazze'de yaşanan insani dramın ardından Filistin halkına destek olabilmek amacıyla üretime başladı. Kursiyerlerin kendi talep ve önerileriyle ortaya çıkan fikir doğrultusunda başlatılan çalışma kapsamında, yaklaşık 3 hafta önce kışlık ürünlerin dikimine geçildi. Çalışmanın ilk aşamasında 600 adet atkı, bere ve eldiven takımı hazırlanırken, proje kapsamında hedef 1000 takım üretmek olarak belirlendi. İkinci parti üretimde ise şuana kadar 250 takım tamamlandı. Kalan 150 ürünün de kısa süre içerisinde tamamlanmasıyla birlikte hedeflenen sayıya ulaşılması planlanıyor. Üretilen kışlık ürünlerin, AFAD aracılığıyla Gazze'deki çocuklara ulaştırılması amaçlanıyor.

ATKI, BERE VE ELDİVENİ EN HIZLI BİR ŞEKİLDE ÇOCUKLARA ULAŞTIRACAĞIZ

Bin tane atkı, bere ve eldiveni hazırlayıp Gazze'deki çocuklara verilmesi için AFAD'a teslim edeceklerini belirten Tekkeköy Halk Eğitim Merkezi Müdürü Halil İbrahim Kılıçarslan, "Merkezimizce Tekkeköylü hanımların istekleri doğrultusunda açılmış olan Giyim Üretim Teknolojileri kursumuzda Gazze'deki savaştan etkilenmiş çocuklara 'nasıl ulaşabiliriz onların yaşam koşullarını nasıl düzeltebiliriz o anlamda neler yapabiliriz' düşüncesiyle yola çıktık. İlk etapta 600 tane atkı, bere ve eldiven takımı diktik. Hedefimiz bindi. Bunun için de çalışmalarımızı aralıksız sürdürdük. Bin hedefine çok yakın tarihte ulaşacağımıza inanıyoruz. Şuanda ikinci parti üretimini yapıyoruz. Burada da 250 adet ürettik. 150 adet kadar eksiğimiz kaldı. Onları da tamamladıktan sonra AFAD aracılığıyla oradaki çocuklara en hızlı şekilde ulaştırılması için çalışmalarını devam edecek. Bu anlamda gerek öğretmenimize, gerek gecesini gündüzüne katarak, hiçbir şeyden kaçınmadan çalışmalara destek vererek Tekkeköylü hanımlara teşekkür ediyorum" diye konuştu.

TÜRK HALKI OLARAK TARİH BOYUNCA KİM ZORDAYSA ONLARIN YANINDA OLDUK

Gazze'de insanlık dramı yaşandığını ifade eden Giyim Üretim Teknolojileri Öğretmeni Hacer Ömür ise, "24 öğrencimle beraber yaklaşık 3 haftaya yayılan bir çalışma yürüttük. Gazze'deki çocuklar soğuk, açlık, yoklukla mücadele ediyor. Biz onların yanında 'nasıl olabiliriz' diye bir proje başlattık ve bu projede yaklaşık 1000 tane atkı, bere ve eldiven diktik. Halk eğitim merkezimizin diğer ekibi olan arkadaşlarımız da yaklaşık 300 tane peluş oyuncak diktiler bu çocuklara. Zorlu bir yaşam mücadeleleri var. İnsanlık dramı yaşanıyor maalesef. Ama Türk halkı olarak biz tarih boyunca ne zaman bir zorda olan insan varsa, ne zaman zorda kalmış bir millet varsa her zaman onların yanında olduk. Yine bu değişmedi. Aynı ruhla çalışıyoruz. Biz de Gazze halkının ve çocuklarının yanındayız. Hepimiz anneyiz. Çocukların ısınması için, oradaki o durumu biraz olsun unutabilmeleri için biz de bu şekilde destek olmak istedik" dedi.

Haber – Kamera: Gökhan İÇKİLLİ/ Samsun