Samsun'dan kısa kısa - Son Dakika

Kavak Gençlik Merkezi Müdürü Mesut Altıngöz, Kaymakam İbrahim Engin Şenay'ı ziyaret etti.

Gençlik Merkezi'nde yürütülen akıl ve zeka oyunları atölyesi ve diğer faaliyetler hakkında Kaymakam Şenay'a bilgi veren Altıngöz, Gençlik Merkezi'nin katılım sağladığı sosyal ve kültürel yarışmaların süreciyle ilgili değerlendirmelerini anlattı.

Öğrencileri sosyal ve kültürel yarışmalara katılmaları yönünde teşvik ettiklerini dile getiren Altıngöz, bu tür faaliyetler sayesinde gençlerin düşüncelerini ifade etmelerine uygun ortam sağladığını, özverili, bilinçli bir gençlik için çalıştıklarını belirtti.

Daha sonra Altıngöz, ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtılmak üzere beraberinde getirdiği ve içinde kırtasiye malzemesi bulunan 60 çantayı Kaymakam Şenay'a verdi.

Kaymakam Şenay, Altıngöz'e teşekkür ederek, en yakın zamanda Gençlik Merkezi Müdürlüğünü ziyarette bulunacağını söyledi.

Ladik'te metruk binalar yıkılacak

Ladik Belediye Başkanı Nurhan Yapıcı Özel, ilçede tehlike arz eden ve görüntü kirliliği oluşturan kaçak, metruk ve riskli yapılarla mücadele ettiklerini bildirdi.

Özel, İlçe genelinde metruk halde bulunan, mahalle halkının can, mal ve huzur güvenliğini tehdit eden kullanılamaz durumdaki terk edilmiş yapıların, gelen talepler doğrultusunda tespit ve yasal işlemleri tamamlandıktan sonra yıkımlarının gerçekleştirildiğini söyledi.

Fen İşleri Müdürü İsmail Kubilay ise "2016 yılından itibaren Belediyemizce 30 metruk ve kaçık yapı yıkıldı. Metruk yapılar görüntü kirliliği oluşturmasının yanı sıra bazı risklere de yol açtıkları için bu tür binaların yıkım çalışmalarını gerçekleştiriyoruz. Ekiplerimiz metruk bina taramasını sürdürüyor. Görsel kirliliğe neden olan ve tarihi bina özelliği bulunmayan metruk ve kaçak yapıların yıkımına devam edeceğiz." dedi.

Meyve bahçelerinde budama ve bakım çalışmalarına başlandı

Kavak'ta ilkbaharın gelmesiyle birlikte meyve bahçelerinde budama ve bakım çalışmalarına başlandı.

Kavak Ziraat Odası Başkanı Süleyman Aslankaya, meyve ağaçlarında yapılan budama ile birlikte ağacın güçlendiğini ve hastalıklara karşı direncinin arttığını söyledi.

Aslankaya, verimli bahçelere kavuşabilmek amacıyla budamanın nasıl yapıldığına dair teknik bilgi ve destek almak isteyen vatandaşların Tarım ve Orman Müdürlüklerine başvuru yapmaları halinde kendilerine teknik personel verileceğini belirtti.

Muratbeyli Mahallesi'ndeki arazisine kurduğu ceviz bahçesinde budama yapan Süleyman Taş da, "Ceviz ağaçlarımı budamam için talebim üzerine Kavak Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğünce teknik eleman görevlendirdi. Teknik elemanın bana gösterdiği şekilde ağaçlarımı buduyorum. Budama sonucu elde edilen atıkları da yakacak olarak değerlendiriyorum." diye konuştu.

Havza'da yeni KBB Uzmanı göreve başladı

Havza Devlet Hastanesinde Kulak Burun Boğaz (KBB) uzmanı olarak görev yapan Opr. Dr. Oğuz Erdoğan'ın vefatının ardından yerine Opr. Dr. Erkan Can atandı.

Opr. Dr. Erkan Can'ın atanması ile Havza Devlet Hastanesinde yeniden KBB bölümünde poliklinik hizmeti verilmeye başlandı.

Yeni KBB uzmanının göreve başlaması ile hastanede ara verilen geniz eti, bademcik, burun eğriliği, kulak zarı ameliyatları gibi ameliyatlara başlanacağı bildirildi.