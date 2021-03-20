Samsun'dan kısa kısa - Son Dakika

Samsun'dan kısa kısa

20.03.2021 16:19
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Ali Erbaş'ın Turhal Müftülüğüne tayin olmasının ardından Vezirköprü İlçe Müftülüğüne atanan Naci Yalçınkaya, görevine başladı.

Ali Erbaş'ın Turhal Müftülüğüne tayin olmasının ardından Vezirköprü İlçe Müftülüğüne atanan Naci Yalçınkaya, görevine başladı.

Bursa Karacabey İlçe Müftülüğünden Vezirköprü'ye gelen Yalçınkaya, görevi devraldı.

Amasya Merzifon'da 1972 yılında doğan Yalçınkaya, Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu. 1997-2002 yıllarında Çorum-Kargı ve Konya-Karatay Müftülükleri bünyesinde imam hatip, 2002-2005 yıllarında Mardin Ömerli, 2005-2011 yıllarında Çorum Ortaköy, 2011-2018 yıllarında da Bolu Mengen İlçe Müftüsü olarak görev yapan Yalçınkaya, evli ve 5 çocuk babasıdır.

Evinin avlu kapısına Kovid-19 uyarı yazısı yazdı

Vezirköprü'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı tedbir alan bir kişi, evinin avlu kapısına uyarı yazısı astı.

Bahçekonak Mahallesi'nde ikamet eden Rahmi Mantı, eşinin Kovid-19 testinin pozitif çıkması üzerine evinin avlusunun kapısına, "Kovid var gelmeyin" yazısı asarak uyarıda bulundu.

Mantı, alınan tedbirlere destek olmak için yazı astığını belirterek, "Virüsün başka kişilere bulaşmasını önlemek için bu uyarıyı yaptım. Pozitif vakadan dolayı ben, oğlum ve kayınvalidem temaslı olarak karantinadayız. Virüse karşı alınan önlemlere destek olmamız lazım. Bu desteğin de öncelikle kendi evimizden başlaması lazım." dedi.

Kaymakam Saygılı'dan "Yaşlılar Haftası" mesajı

Kavak Kaymakamı Ömer Saygılı, "Yaşlılar Haftası" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Saygılı, mesajında, yaşlıların Allah'ın dualarına icabet ettiği, ihsan ve ikramına mazhar kıldığı kimseler olduğunu belirtti.

Yaşlıların milli ve manevi değerleri, kültürü yarınlara taşıyan, geçmişle geleceği birbirine bağlayan en değerli köprüleri olduğunu vurgulayan Saygılı, şunları kaydetti:

"Onlar, yuvalarımızın dayanağı, bereket kaynağıdır. Bugünün yaşlıları, dünün gençleri olduğu gibi, bugünün gençleri de yarının yaşlıları olacaktır. Küçükken bizi hayata hazırlayan yaşlılarımıza biz de bugün ihtimam gösterelim. Hayatlarını kolaylaştırmak ve tecrübelerinden faydalanmak için üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirelim. Unutmayalım ki yaşlılarımıza hürmet, ömrümüze bereket katacaktır. Hayatlarını en iyi şekilde yetişmemiz için feda eden, sahip oldukları bilgi hazinesi ile geleceğimize yön veren tüm yaşlılarımızın 'Yaşlılar Haftası'nı tebrik eder, aileleri ile birlikte mutlu ve huzur dolu bir yaşam sürmelerini Allah'tan niyaz ederim."

Kavak'ta jandarmadan traktör denetimi

Kavak İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından traktörlere yönelik denetim gerçekleştirildi.

Jandarma sorumluluk bölgesindeki mahalle grup yolları ve kontrol noktalarında gerçekleştirilen denetimlerde, traktör ve römorklarında koruma kabini, emniyet tacı veya çevresi sarı dönerli çakar lamba ile iki yansıtmalı reflektör bulunup bulunmadığı kontrol edilerek, trafik güvenliği konusunda sürücülere bilgi verildi.

Jandarma trafik timleri tarafından denetimlere devam edileceği, eksikliklerini gidermeyen sürücü ve traktör sahipleri hakkında yasal işlem yapılacağı kaydedildi.

Vezirköprü, Ali Erbaş, Hisarcık, Turhal, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Samsun'dan kısa kısa - Son Dakika


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