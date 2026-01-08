Samsun Havalimanı Yolcu Sayısı Rekor Kırdı - Son Dakika
Ekonomi

Samsun Havalimanı Yolcu Sayısı Rekor Kırdı

Samsun Havalimanı Yolcu Sayısı Rekor Kırdı
08.01.2026 12:09
Samsun-Çarşamba Havalimanı'nda 2025'te yolcu trafiği 1.6 milyona ulaştı, artış 120 bin kişi oldu.

Samsun-Çarşamba Havalimanı'nın 2025 yılı yolcu trafiği, geçen yıla göre 120 bin 538 kişi artarak 1 milyon 594 bin 333'e ulaştı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Samsun-Çarşamba Havalimanı'nın 2025 yılı Aralık ayına ilişkin hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı. Buna göre Aralık ayında havalimanında iç hat yolcu trafiği 121 bin 163, dış hat yolcu trafiği ise 15 bin 191 olarak kaydedildi. Böylece söz konusu ayda toplam 136 bin 354 yolcuya hizmet verildi.

Aralık ayında Samsun-Çarşamba Havalimanı'na iniş-kalkış yapan uçak sayısı iç hatlarda bin 185, dış hatlarda 130 olmak üzere toplam bin 315'e ulaştı. Aynı dönemde yük trafiği ise kargo, posta ve bagaj dahil olmak üzere toplam bin 147 ton olarak gerçekleşti.

2025 yılının 12 aylık dönemine bakıldığında Samsun-Çarşamba Havalimanı'nda yolcu trafiği 1 milyon 594 bin 333, uçak trafiği 17 bin 160, yük trafiği ise 14 bin 579 ton oldu. Geçen yılın aynı döneminde yolcu sayısı 1 milyon 473 bin 795, uçak trafiği 14 bin 788, yük trafiği ise 14 bin 191 ton olarak kayıtlara geçmişti. - SAMSUN

Kaynak: İHA

