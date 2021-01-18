Samsun Müftülüğü vatandaşlara sanal ortamda hizmet veriyor - Son Dakika

Samsun Müftülüğü vatandaşlara sanal ortamda hizmet veriyor

18.01.2021 11:11
Samsun Müftülüğü vatandaşlara sanal ortamda hizmet veriyor, System.String[]

Samsun Müftülüğü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde din hizmetlerinin daha aktif yürütülebilmesi için hayata geçirdiği "Sanaldan Hakikate Bir Yol" projesiyle vatandaşların dini konularındaki taleplerini yerine getirmeye çalışıyor.

Samsun Müftülüğü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde din hizmetlerinin daha aktif yürütülebilmesi için hayata geçirdiği "Sanaldan Hakikate Bir Yol" projesiyle vatandaşların dini konularındaki taleplerini yerine getirmeye çalışıyor.

Müftülük binasında oluşturulan stüdyolarda hazırlanıp sosyal medyadan yayınlanan çeşitli programlarla toplumun dini konularda aydınlatılması, fetva hattına gelen sorular ile insanların dini ihtiyaçlarına cevap verilmesi amaçlanıyor.

İl Müftüsü Seyfullah Çakır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, projeyle salgın sürecinde sosyal medya aracılığıyla daha çok insana ulaşarak dini hizmet sunmayı amaçladıklarını söyledi.

Salgın nedeniyle insanların evlerinde izole bir yaşam sürdüğüne işaret eden Çakır, bu nedenle vatandaşlara fiziken yaklaşmadan dini hizmetleri sunabilmek için "Sanaldan Hakikate Bir Yol" projesini hayata geçirdiklerini anlattı.

İnsanlarla bir araya gelme, bire bir eğitim vermede zorluklar yaşandığının altını çizen Çakır, "Canlı yayınlar ve söyleşi programlarıyla süreci avantaja çevirmek istedik. Vatandaşlarımızın evlerine misafir olarak müftülüğün sosyal medya hesaplarından onlara hizmet etmeye, dini konularda aydınlatmaya çalışıyoruz." dedi.

Sosyal medya hesaplarından kısa vaaz videoları, aile ve gençliğe yönelik haftalık canlı yayınlar, müftülüğe gelen sorularla ilgili cevaplar, insana dair söyleşi gibi konulara yer verdiklerini anlatan Çakır, bu süreçte vatandaşları manevi açıdan güçlü tutmanın öncelikli hedefleri olduğunu dile getirdi.

Proje koordinatörü Sevgi Sel ise çalışmayı teknolojik gelişmeler ve Kovid-19 salgını kapsamında yaşanan kısıtlamalar nedeniyle hazırladıklarını söyledi.

Cami ve cami dışında yürütülen din hizmetlerini sosyal medya üzerinden sürdürmeyi istediklerini belirten Sel, "Birçok hizmetimizi yüz yüze sunamaz hale geldik. Dolayısıyla bize gelemeyen, ulaşamayan insanlara biz ulaşmak durumunda kaldık. Bu, projemizin hareket noktası oldu. İnsanlarla sosyal medya hesapları üzerinden iletişim kurabileceğimizi düşündük. Bu kapsamda farklı formatta içerikler planladık. Programlar müftülüğe ulaşan talepler, sorular, gündemi teşkil eden konular üzerinden hazırlanıyor. Diğer yandan manevi destek hizmeti sunuyoruz." diye konuştu.

Müftülük, Samsun, Medya, Sel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Samsun Müftülüğü vatandaşlara sanal ortamda hizmet veriyor - Son Dakika


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