Samsun polisi sokak hayvanlarını unutmadı - Son Dakika

Samsun polisi sokak hayvanlarını unutmadı
03.01.2021 17:11
Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında yiyecek sıkıntısı çeken sokak hayvanlarını unutmayarak, yiyecek ve su verdi.
Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında yiyecek sıkıntısı çeken sokak hayvanlarını unutmayarak, yiyecek ve su verdi.
Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında aç kalmamaları için sokak hayvanlarını unutmadı. Polis ekipleri şehrin en ücra köşelerine kadar giderek can dostlara yiyecek ve su vererek yardımda bulundu. Polislerin insanların zor gününde daima yanlarında olmasının yanında hayvanlara da sahip çıkması takdirle karşılandı. - SAMSUN
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