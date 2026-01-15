Samsun Turizm Master Planı Uygulanacak

Samsun İl Kültür ve Turizm Müdürü Süleyman Demirtaş, Samsun Turizm Master Planı'nın yüksek maliyetli yeni bir çalışma yerine, mevcut ve uygulanabilir bir plan üzerinden hayata geçirildiğini belirtti.

Demirtaş, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünde düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, Samsun Turizm Master Planı'nın somut bir eylem planına dönüştürüldüğünü söyledi.

Turizm master planlarının en büyük sorununun uygulanabilirlik olduğunu vurgulayan Demirtaş, "Büyük bütçelerle yapılan ancak sahaya yansımayan planlar yerine elimizde bulunan ve uygulanabilirliği yüksek bir master planı esas aldık. Öncelikle yönetim modelini, ardından bütçe yapısını ve organizasyon şemasını oluşturduk. Önceliğimiz masa başında kalan değil, sahada karşılığı olan bir turizm planı ortaya koymaktı." dedi.

Bu kapsamda Valilik koordinasyonunda Büyükşehir Belediyesi, Ticaret ve Sanayi Odası, üniversiteler ve ilgili kurum temsilcilerinin yer aldığı üst kurul oluşturulduğunu aktaran Demirtaş, yaklaşık 5 aylık çalışma sonucunda turizm eylem planının tamamlandığını belirtti.

Demirtaş, "Yaklaşık 250 kişinin katkı sunduğu bu süreçte turizmin 14 ana başlığı 7 başlık altında toplandı. Her proje için sorumlu kurumlar ve muhatap birimler net şekilde belirlendi. Bugün geldiğimiz noktada hazır bir Samsun Turizm Eylem Planı var. Sayın Valimizin talimatıyla departmanlar oluşturulacak ve uygulama süreci resmen başlayacak." ifadelerini kullandı.

Toplantıya, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile ilgililer katıldı.