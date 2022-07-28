Samsun'da düşen paraşütçüyü jandarma ekipleri kurtardı - Son Dakika
Üye Girişi

Samsun'da düşen paraşütçüyü jandarma ekipleri kurtardı

28.07.2022 16:28
Samsun'da düşen paraşütçüyü jandarma ekipleri kurtardı

Samsun'un Bafra ilçesinde düşen paraşütçüyü jandarma ekipleri kurtardı.

Samsun'un Bafra ilçesinde düşen paraşütçüyü jandarma ekipleri kurtardı.

İlçedeki 4. Uluslararası Kapıkaya Doğa Sporları Festivaline katılan paraşütçü Harun Reşit Arık, Kapıkaya Tepesi'nden atlayış gerçekleştirdi.

Paraşütünün kontrolünü kaybeden Arık, Derbent Baraj Gölü kıyısındaki Kral Kaya Mezarları'nın bulunduğu mevkiye düştü.

Bölgede görev yapan İl Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma Timi (SAK) ekipleri botla paraşütçünün düştüğü alana ulaştı.

Botla bölgeden alınan Arık, 112 Acil Servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Arık'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

YORUMLAR
500
29 yıl hapis cezası bulunan şahıs annesini hastaneye götürürken yakalandı 29 yıl hapis cezası bulunan şahıs annesini hastaneye götürürken yakalandı Samsun'da firari hükümlü annesini hastaneye götürürken yakalandı Samsun'da firari hükümlü annesini hastaneye götürürken yakalandı
Kaynak: AA

Kapıkaya, Jandarma, Samsun, Bafra, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun'da düşen paraşütçüyü jandarma ekipleri kurtardı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:03 ABD basınının gündemine oturdu! Başkan Joe Biden'ın birkaç saat arayla çekilen iki görüntüsü arasındaki fark kafa karıştırdı
15:58 Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev yenilgisini yorumlayan Serhat Akın'dan ilginç sözler: Büyü var
15:57 Demet Akalın'dan köpeği ezdiği için sınır dışı edilecek olan yabancı uyruklu şüpheliye küfür
15:45 Beklentilerin tam tersi oldu! Küçülen ABD ekonomisi resesyona girdi
15:36 Ümit Özdağ'dan gençlere tehlikeli seçim günü çağrısı: Anne ve babanızı ikna edemezsiniz eve kilitleyin, oy kullanamasınlar
15:39 CHP Gençlik Kolları'nın 'provokasyon' iddiasına Savcı Sayan'dan yanıt: Kılıçdaroğlu'nu çay içmeye bekleriz
15:17 Aşırı sıcaktan bitkin düşen leylekler tedavi altına alındı
15:11 Ukrayna sözcüsü, gol yedikten sonra "Vladimir Putin" tezahüratı yapan Fenerbahçe taraftarına tepki gösterdi
14:55 Nurgül Yeşilçay bikinili halini paylaştı: Çok sıcak
14:51 Türk-İş üyeleri, Nakliyat-İş üyesi işçilerinin bıraktığı siyah çelenk sonrası el hareketi yapıp küfretti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.07.2022 16:28:48. #1.12#
SON DAKİKA: Samsun'da düşen paraşütçüyü jandarma ekipleri kurtardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement