Kazada araç sürücüleri ile otomobilde bulunan Hüseyin Öztürk (53), İlknur Yılmaz (27), Emine Yılmaz ve Asel Rana Yılmaz (3) yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Vezirköprü Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA

Bülent Kocabaş, Vezirköprü, Samsun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Samsun'da kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı - Son Dakika

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