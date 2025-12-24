Samsung Art Store'a 20 Yeni Eser Eklendi - Son Dakika
Samsung Art Store'a 20 Yeni Eser Eklendi

24.12.2025 14:17
Samsung, Lee Kun-Hee'nin koleksiyonundan 20 eseri Art Store'a ekledi; yüksek çözünürlüklü dijital versiyonlar sunuluyor.

Samsung Electronics ve Kore Ulusal Müzesi, Samsung'un 2020 yılında vefat eden başkanı Lee Kun-Hee'nin sanat koleksiyonundan seçilen 20 eserin Samsung Art Store'a eklendiğini duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Güney Kore sanatını temsil eden başyapıtlardan seçilen eserlerin yüksek çözünürlüklü dijital versiyonları, şirketin sanat platformunda kullanıcılara sunuldu.

"The Frame", "The Frame Pro" ve "QLED" modellerinde 4K çözünürlükte görüntülenebilen eserler arasında gerçek bir manzarayı tasvir eden "Inwang Dağı'nda Yağmur Sonrası Açıklık", sağlık ve uzun ömür dileklerini simgeleyen "Uzun Ömrün On Sembolü" ile Joseon Hanedanlığının önde gelen ressamlarından Kim Hongdo'nun "Sonbaharın Sesi" adlı çalışması yer alıyor.

Platforma eklenen diğer önemli eserler arasında Joseon monarşisini simgeleyen "Güneş, Ay ve Beş Zirve", "Gyeonghyeondang Salonu'nda Kral Yeongjo ve Yetkililerin Ziyafeti", "Kelebekler", "Beş Kardinalliğin Beş İmparatoru", "Dört Yeraltı Habercisi" ve "Çiçek Çelengi Sutrası" bulunuyor.

Kullanıcılar ayrıca "Kitaplıkta Bilginlerin Eşyaları", "Birden Fazla Nesil Devlet Hizmetinde Bulunan Ailelerin Toplantısı", "Gudambong Zirveleri", "Bir Erkeğin İdeal Yaşamından Paneller", "Imjin Yılında Kraliyet Ziyafeti", "Deniz, Turnalar ve Kutsal Şeftaliler", "Tripitaka Bodhisattvas", "Seobinggo Buzhanesinden Başkenti Seyretmek", "Kral, Kazı Çalışmalarını Seyrediyor", "Kaplan ve Saksağan" ve "Öğleden Sonra Güreş" isimli eserlere de erişebiliyor.

Samsung Art Store'a eklenen 20 eser, uluslararası gezici sergilerin sona ereceği Ocak 2027'ye kadar platformda kalacak.

ABD'de sergileniyor

Kore Ulusal Müzesi, Lee Kun-Hee Koleksiyonu'nun orijinal eserlerini uluslararası bir turla sanatseverlerle buluşturuyor. Washington'daki Smithsonian Asya Sanatları Ulusal Müzesi'nde "Kore Hazineleri: Toplanan, Değer Verilen ve Paylaşılan" adıyla düzenlenen sergide, 1500 yıllık Güney Kore yaratıcılığını yansıtan 7 Ulusal Hazine parçası dahil olmak üzere 200'den fazla eser sergileniyor.

Kuzey Amerika'da Güney Kore sanatıyla ilgili düzenlenen kapsamlı sergiler arasında yer alan etkinlik, Washington ve ABD'nin diğer bölgelerinde ilgi görüyor. Koleksiyonun uluslararası turunun Mart-Temmuz 2026'da The Art Institute of Chicago'da, Eylül 2026-Ocak 2027 döneminde ise The British Museum'da devam etmesi planlanıyor.

23 binden fazla eser bağışlandı

Kültürel katkı anlayışını sürdüren Samsung Electronics Yönetim Kurulu Başkanı Jay Lee ve Lee ailesinin diğer üyeleri, Nisan 2021'de Lee Kun-Hee'nin kişisel koleksiyonundan 23 binden fazla sanat eserini, Kore Ulusal Müzesi ve Kore Ulusal Modern ve Çağdaş Sanat Müzesi gibi kurumlara bağışlamıştı.

Söz konusu eserler, Güney Kore'deki müzeleri dolaşarak halkın ülke sanatı tarihine ilgisinin artmasına katkı sağladı.

Öte yandan Samsung Art Store, Louvre, Musee d'Orsay, The Metropolitan Museum of Art ve Tate gibi 50'den fazla müzeden ve yüzlerce sanatçıdan 4 binden fazla sanat eserini barındırıyor. 117 ülkedeki kullanıcılar, abonelik tabanlı bu hizmetle sanat eserlerini evlerinde deneyimleyebiliyor.

Kaynak: AA

