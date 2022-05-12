Samsung Galaxy Z Flip4'ün tasarımı sızdırıldı! - Son Dakika

Son dönemde akıllı telefon dünyasında katlanabilir cihaz rüzgarı esiyor. Öyle ki birçok şirket, katlanabilir ürünlerini çıkarmak için çalışmalarını hızlandırıyor. Bu alandaki en önemli isimlerden birisi olan Samsung, Galaxy Z Flip4 modeli üzerindeki çalışmalarını hızlandırdı.

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Galaxy Z Flip4, Snapdragon 8 Gen 1+ yonga seti ile gelecek

Samsung'un katlanabilir akıllı telefonu Galaxy Z Flip4'un piyasaya çıkmasına henüz epey bir zaman bulunuyor. Ancak cihaz hakkında sızıntılar son dönemde artmaya başladı. Bazı detayları belli olmaya başlayan katlanabilir akıllı telefonun son olarak tasarımı sızdırıldı.

Yayınlanan videoya göre Galaxy Z Flip4, tasarım olarak Galaxy Z Flip3 ile oldukça benzerlik gösteriyor. Öte yandan sızıntı kaynağı, ekranın serinin bir önceki modelinden daha kalın olacağını iddia ediyor. Ek olarak da kapak ekranının daha büyük olacağı belirtiliyor.

Öte yandan daha önce elde edilen bilgiler ışığında telefonun özellikleri de belli olmaya başladı. Galaxy Z Fold4 ekran altı kamera teknolojisi ile gelmesi beklense de henüz önemli kaynaklar tarafından teyit edilmedi. Samsung, batarya kısmında bir önceki modele göre değişikliğe gitmiyor. Böylece akıllı telefonun 3300 mAh pil ile geleceği söylenebilir.

Samsung, Galaxy Z Fold4'ün işlemci kısmında önemli bir oyuncu barındıracak. Önemli bilgi kaynakları, henüz tanıtımı yapılmamış Snapdragon 8 Gen 1+ yonga seti tarafından destekleneceğini belirtiyor. Bunlara ek olarak şirketin Galaxy Z Flip4 için 8.7 milyon adet sipariş verdiği söyleniyor.

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