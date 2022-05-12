Samsung Galaxy Z Flip4'ün tasarımı sızdırıldı! - Son Dakika
Üye Girişi

Samsung Galaxy Z Flip4'ün tasarımı sızdırıldı!

12.05.2022 16:26
Samsung Galaxy Z Flip4'ün tasarımı sızdırıldı!

Samsung, yeni bir katlanabilir akıllı telefon üzerinde çalışıyor. Son olarak Galaxy Z Flip4'ün tasarımı belli oldu.

Son dönemde akıllı telefon dünyasında katlanabilir cihaz rüzgarı esiyor. Öyle ki birçok şirket, katlanabilir ürünlerini çıkarmak için çalışmalarını hızlandırıyor. Bu alandaki en önemli isimlerden birisi olan Samsung, Galaxy Z Flip4 modeli üzerindeki çalışmalarını hızlandırdı.

One UI 4.1 güncellemesi bir Samsung modeline daha geldi!

Galaxy Z Flip4, Snapdragon 8 Gen 1+ yonga seti ile gelecek

Samsung'un katlanabilir akıllı telefonu Galaxy Z Flip4'un piyasaya çıkmasına henüz epey bir zaman bulunuyor. Ancak cihaz hakkında sızıntılar son dönemde artmaya başladı. Bazı detayları belli olmaya başlayan katlanabilir akıllı telefonun son olarak tasarımı sızdırıldı.

Yayınlanan videoya göre Galaxy Z Flip4, tasarım olarak Galaxy Z Flip3 ile oldukça benzerlik gösteriyor. Öte yandan sızıntı kaynağı, ekranın serinin bir önceki modelinden daha kalın olacağını iddia ediyor. Ek olarak da kapak ekranının daha büyük olacağı belirtiliyor.

Öte yandan daha önce elde edilen bilgiler ışığında telefonun özellikleri de belli olmaya başladı. Galaxy Z Fold4 ekran altı kamera teknolojisi ile gelmesi beklense de henüz önemli kaynaklar tarafından teyit edilmedi. Samsung, batarya kısmında bir önceki modele göre değişikliğe gitmiyor. Böylece akıllı telefonun 3300 mAh pil ile geleceği söylenebilir.

<a class='keyword-sd' href='/samsung-galaxy/' title='Samsung Galaxy'>Samsung Galaxy</a> Z Flip4'ün tasarımı sızdırıldı!

Samsung, Galaxy Z Fold4'ün işlemci kısmında önemli bir oyuncu barındıracak. Önemli bilgi kaynakları, henüz tanıtımı yapılmamış Snapdragon 8 Gen 1+ yonga seti tarafından destekleneceğini belirtiyor. Bunlara ek olarak şirketin Galaxy Z Flip4 için 8.7 milyon adet sipariş verdiği söyleniyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından veya SDN Forum'dan bizlerle paylaşabilirsiniz.

YORUMLAR
500
Dual Cook Flex teknolojisiyle birden fazla yemeği aynı anda pişirme imkanı Dual Cook Flex teknolojisiyle birden fazla yemeği aynı anda pişirme imkanı Samsung, Galaxy S23 ile çıtayı yükseltiyor: 200 Megapiksel sensör hazır! Samsung, Galaxy S23 ile çıtayı yükseltiyor: 200 Megapiksel sensör hazır!

Samsung Galaxy, Samsung, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Shiftdelete

Son Dakika Güncel Samsung Galaxy Z Flip4'ün tasarımı sızdırıldı! - Son Dakika


Son Dakika
16:27 Akaryakıt istasyonundan skandal hareket! LPG ile mutfak tüpü dolduran istasyona 835 bin lira para cezası
16:23 Kaftancıoğlu kararından sonra Meclis'te koltuklar boşaldı: TBMM tatile girebilir
16:20 İmamoğlu'ndan Canan Kaftancıoğlu'na destek: Başkanımızın yanındayım!
16:17 Tether'de düşüş paniği: CTO'dan açıklama geldi
16:16 Ayşegül Aldinç ve Bige Önal'dan MHP'li vekil Ahmet Çakar'a "Melis Sezen" tepkisi
16:14 CHP Genel Başkan Yardımcısı Erkek: Ne Kaftancıoğlu, ne de biz bir santim geri adım atmayacağız
16:13 Yargıtay'ın Kaftancıoğlu kararına tepkiler büyüyor! CHP Gençlik Kolları'ndan çağrı: Tüm gençlik örgütünü il başkanlığına çağırıyoruz
15:49 "Kaşıkçı Elması çalındı" iddiasını yalanlayan Milli Saraylar'ın yayınladığı fotoğrafı eski çıktı
15:43 Canan Kaftancıoğlu hangi iddialarla ceza aldı: İşte davaların ayrıntıları
15:41 GZT Giresunsporlu Umut Nayir'den örnek hareket! Şırnak'ta bir okula Fen laboratuvarı yaptırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.05.2022 16:36:56. #1.13#
SON DAKİKA: Samsung Galaxy Z Flip4'ün tasarımı sızdırıldı! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement