Samsunpor'un yeni transferi İbrahim Halil Çolak'tan açıklama - Son Dakika
Son Dakika Spor Samsunpor'un yeni transferi İbrahim Halil Çolak'tan açıklama - Son Dakika Spor

Samsunpor'un yeni transferi İbrahim Halil Çolak'tan açıklama

6 saat önce

Samsunspor'un Balıkesirspor'dan transfer ettiği İbrahim Halil Çolak, kulübe şampiyonluk yaşamak için geldiğini söyledi.

Samsunpor'un yeni transferi İbrahim Halil Çolak'tan açıklama, System.String[]

Samsunspor'un Balıkesirspor'dan transfer ettiği İbrahim Halil Çolak, kulübe şampiyonluk yaşamak için geldiğini söyledi.


"Samsunspor'a şampiyonluk için geldim"


Samsunspor'un yeni transferi İbrahim Halil Çolak, takıma katıldığı için mutlu olduğunu belirterek, "10 seneye yakındır Türkiye'de futbol oynuyorum. Samsunspor'a şampiyonluk için geldim. İnşallah sezon sonu şampiyon olacağız. 2 senedir Samsunspor'la görüşüyordum. 2 defa gelecektim fakat nasip olmadı. Bu seneye nasipmiş. Devre arası Mustafa Aztopal ile görüştük. Şartlar da hem Samsunspor için hem de benim için uygundu. Sonrasında da transfer netleşti" dedi.


"Umarım bende bu yolda takıma faydalı olurum"


Takımda arkadaşlığın çok iyi olduğunu belirten İbrahim Halil Çolak, "Hatta benim beklediğimden de daha iyi. Kardeşlerim, ağabeylerim beni çok iyi karşıladılar. Zaten takımda beraber veya karşılıklı oynadığım kardeşlerim ve ağabeylerim var. O yüzden kaynaşma süreci inşallah daha da çabuk olacak. Kendimi bu takımın bir parçası hissetmem daha da çabuk olacak. Umarım bende bu yolda takıma faydalı olurum" diye konuştu.


"Duam kabul oldu"


Y. Samsunspor taraftarının önünde oynamak için sabırsızlandığını ifade eden İbrahim Halil Çolak, " Hollanda'da oturduğum dönemlerde çok fazla Samsunlu arkadaşlarımız ve aile yakınlarımız vardı. Çoğunluğu büyük takımları değil de Samsunspor'u tutuyorlar. Çocukluk arkadaşım bana 20 sene önce 'inşallah bir gün Samsunspor formasını terletirsin' demişti. Hem onun hem de benim duam kabul oldu. O yüzden mutluyum. Büyük Samsunspor taraftarının önünde oynamak benim için iyi bir deneyim olacak. İnşallah taraftarımızın isteklerini yerine getirip, sezon sonunda şampiyon oluruz" şeklinde konuştu. - SAMSUN

İbrahim Halil, Balıkesirspor, Samsunspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 02:15 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

F.Bahçe, TFF ve MHK'den hakemlerin sorgulanıp sorgulanmadığının açıklamasını istedi
Trabzonspor, 8 gollü maçta Kayserispor'u 6-2 mağlup etmeyi başardı Medipol Başakşehir, Kasımpaşa'yı 5-1 mağlup etti Max Kruse, Loris Karius ve Fırat Aydınus O Ses Türkiye'nin yılbaşı özel bölümünde şarkı söyleyecek

Son Dakika Haberleri
20:36 Fenerbahçe, Rize'ye geldi - Son Dakika Spor
20:36 Maçın ardından - Son Dakika Spor
20:35 Altınordu-Ekol Göz Menemenspor (FOTOĞRAFLAR) - Son Dakika Spor
20:32 Fenerbahçe Kulübü: "İvedilikle, MHK ve TFF'den resmi açıklamayı bekliyoruz" - Son Dakika Spor
20:25 Tayfur Havutçu: "Bu seviyede bu kadar basit goller yiyemezsiniz" - Son Dakika Spor
19:56 F.Bahçe, TFF ve MHK'den hakemlerin sorgulanıp sorgulanmadığının açıklamasını istedi - Son Dakika Spor
19:27 Trabzonspor, 8 gollü maçta Kayserispor'u 6-2 mağlup etmeyi başardı - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2019 20:44:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Samsunpor'un yeni transferi İbrahim Halil Çolak'tan açıklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]