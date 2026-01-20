Samsunspor acı kazanın yıl dönümünde yürüdü - Son Dakika
Samsunspor acı kazanın yıl dönümünde yürüdü

Samsunspor acı kazanın yıl dönümünde yürüdü
20.01.2026 23:18
Samsunspor Kulübü, 20 Ocak 1989'da Malatya deplasmanına giderken Havza ilçesinde meydana gelen kazada hayatını kaybeden teknik direktör, futbolcular ve şoförünü anmak amacıyla yürüyüş düzenledi.

Samsunspor Kulübü, 20 Ocak 1989'da Malatya deplasmanına giderken Havza ilçesinde meydana gelen kazada hayatını kaybeden teknik direktör, futbolcular ve şoförünü anmak amacıyla yürüyüş düzenledi.

20 Ocak 1989 tarihinde Samsun'un Havza ilçesinde meydana gelen kazada Samsunspor Teknik Direktörü Nuri Asan, futbolculardan Muzaffer Badalıoğlu, Mete Adanır, Zoran Tomiç ve otobüs şoförü Asım Özkan hayatını kaybetmiş, takım kaptanı Emin Kar ise yaralanarak sakat kalmıştı.

Kazanın yıl dönümünde Samsunspor Kulübü ve taraftar grupları tarafından anma yürüyüşü düzenlendi. İstiklal Caddesi'nden başlayarak Osmaniye Caddesi'nden devam eden yürüyüş Onur Anıtı'nda son buldu. Yürüyüşte kazada kaybedilenlerin fotoğrafları taşındı.

Samsunspor Başkan Vekili Veysel Bilen, "1989 yılında kaybettiğimiz değerleri anmak, içimizdeki acıyı bir kez daha yaşamak ve paylaşmak adına hep beraber toplandık. Sabah başlayan anma etkinliklerimiz, biraz sonra yapacağımız mevlit programıyla sona erecek. Futbol şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Onları hiçbir zaman unutmadık, unutturmayacağız. Bize düşen görev; onların bize bıraktığı bu kutsal emanete sonuna kadar sahip çıkmak, şehrimizi ve kulübümüzü layıkıyla temsil etmektir. Kaybettiklerimize Allah'tan rahmet, sevenlerine sabır diliyorum. Samsun'umuzun tekrar başı sağ olsun. Allah'tan niyaz ederim ki; hem Samsunspor'un hem de hiçbir futbol kulübünün başına bir daha böyle acı bir felaket gelmesin" dedi. - SAMSUN

Son Dakika 3-sayfa Samsunspor acı kazanın yıl dönümünde yürüdü - Son Dakika

