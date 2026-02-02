Samsunspor Bodrum FK ile Karşılaşıyor - Son Dakika
Samsunspor Bodrum FK ile Karşılaşıyor

02.02.2026 16:59
Ziraat Türkiye Kupası'nda Samsunspor, Sipay Bodrum FK'yı konuk ediyor. Hedef galibiyet.

ZİRAAT Türkiye Kupası B Grubu 3'üncü haftasında yarın saat 15.30'da sahasında Sipay Bodrum FK'yı konuk edecek Samsunspor, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Nuri Asan Tesisleri'nde, teknik direktör Thomas Reis yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleri ve rondo çalışmalarıyla başladı. Kırmızı-beyazlılar, idmanı dar alanda oynanan çift kale maçla tamamladı. Samsun 19 Mayıs Stadı'nda 3 Şubat Salı günü saat 15.30'da başlayacak karşılaşmada Ankara Bölgesi Üst Klasman Hakemi Burak Olcar görev yapacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadığı ilk iki maçı kazanan Samsunspor, Bodrum FK karşısında da sahadan galibiyetle ayrılarak gruptaki liderliğini sürdürmeyi hedefliyor.

Kaynak: DHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
