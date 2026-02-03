Samsunspor, Bodrum FK'yi 2-0 Yendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Samsunspor, Bodrum FK'yi 2-0 Yendi

Samsunspor, Bodrum FK\'yi 2-0 Yendi
03.02.2026 17:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ziraat Türkiye Kupası'nda Samsunspor, Sipay Bodrum FK'yi 2-0 mağlup etti. Golleri Moundilmadji attı.

STAT: 19 Mayıs

HAKEMLER: Burak Olcar, Emre Doğu, Harun Güngör

SAMSUNSPOR: İrfan Can, Mendes, Yunus Emre, Borekovic, Soner, Celil (Dk. 66 Enes), Ntcham (Dk. 46 Assoumou), Yalçın, Holse (Dk. 46 Makoumbou), Elayis Tavsan (Dk. 46 Jarju), Moundilmadji

SİPAY BODRUM FK: Rüzgar Mehmet, Utku Emre (Dk. 61 Mustafa), Furkan, İsmail, Pusat Yağız, Saadettin Efe (Dk. 46 Ege), Obekpa (Dk. 88 Ozan), Enes, Emirhan (Dk. 33 Adem Metin), Yusuf, Samet (Dk. 46 Ali)

GOLLER: Dk. 47 ve 90+3 Moundilmadji (Samsunspor)

SARI KARTLAR: Pusat Yağız (Sipay Bodrum FK)

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 3'üncü hafta maçında Samsunspor, kendi sahasında karşılaştığı Sipay Bodrum FK'yi 2-0 mağlup etti.

6'ncı dakikada Moundilmadji'nin attığı pas sonrası ceza sahası içinden Tavsan'ın çektiği şutu kaleci Rüzgar kurtardı.

8'inci dakikada Holse'nin attığı pasta Ntcham'ın ceza sahası dışından çektiği şut üst direkten oyun alanına döndü.

12'nci dakikada sağ taraftan Mendes'in içeri çevirdiği topu ceza sahası içinde kontrol edip şut çeken Moundilmadji topu auta attı.

32'nci dakikada Tavsan'ın ceza sahası içinden attığı pasta şutunu çeken Ntcham, meşin yuvarlağı ağlarla buluştursa da VAR kontrolü sonrası ofsayt nedeniyle gol iptal edildi.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sonuçlandı.

47'nci dakikada Soner'in kestiği ortaya kafa vuran Moundilmadji'nin şutunu kaleci Rüzgar kurtardı. Muoundilmadji kaleciden dönen topu filelerle buluşturdu: 1-0.

64'üncü dakikada Ege'nin pasında ceza sahası dışından Enes'in çektiği şut, az farkla dışarı çıktı.

90+3'üncü dakikada Soner'in çektiği şutu kaleci Rüzgar kurtardı. Dönen topu takip eden Moundilmadji topu ağlara gönderdi: 2-0

Karşılaşma 2-0 sonuçlandı.

Kaynak: DHA

Türkiye Kupası, Samsunspor, Bodrum, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Samsunspor, Bodrum FK'yi 2-0 Yendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Motosikletle gelip kokoreç dükkanına kurşun yağdırdılar: 1 ölü, 2 yaralı Motosikletle gelip kokoreç dükkanına kurşun yağdırdılar: 1 ölü, 2 yaralı
20 yıl sonra bir ilk Fenerbahçe zorlu deplasmanda 2 golle güldü 20 yıl sonra bir ilk! Fenerbahçe zorlu deplasmanda 2 golle güldü
Trump’tan Epstein’ın adası iddialarına en net yanıt: Yakınında dahi bulunmadım Trump'tan Epstein'ın adası iddialarına en net yanıt: Yakınında dahi bulunmadım
Güney Afrika’da 3 çocuk, anneleri evde yokken uğradıkları palalı saldırıda hayatını kaybetti Güney Afrika'da 3 çocuk, anneleri evde yokken uğradıkları palalı saldırıda hayatını kaybetti
Epstein dosyalarındaki yeni belgelerde eski Güney Afrika Cumhurbaşkanı Zuma’nın ismi de yer aldı Epstein dosyalarındaki yeni belgelerde eski Güney Afrika Cumhurbaşkanı Zuma'nın ismi de yer aldı
Yanan otomobile yol kenarındaki su birikintisinden doldurduğu kovayla müdahale etti Yanan otomobile yol kenarındaki su birikintisinden doldurduğu kovayla müdahale etti
Fenerbahçe’ye galibiyetin ardından bir müjde de Kante’den Fenerbahçe'ye galibiyetin ardından bir müjde de Kante'den
Kocaelispor’a destek vermek için hangi ülkeden geldiklerine inanamazsınız Kocaelispor'a destek vermek için hangi ülkeden geldiklerine inanamazsınız

19:15
İmzalar atıldı En-Nesyri yerine 30 milyon euroya golcü
İmzalar atıldı! En-Nesyri yerine 30 milyon euroya golcü
18:23
Kasımpaşa, Eyüp Aydın transferini duyurdu
Kasımpaşa, Eyüp Aydın transferini duyurdu
18:02
ABD Başkanı Trump’tan İran ile ilgili yeni açıklama: Anlaşamazsak kötü şeyler olur
ABD Başkanı Trump'tan İran ile ilgili yeni açıklama: Anlaşamazsak kötü şeyler olur
18:01
Fenerbahçe’ye transferi gerçekleşmeyen Kante’den olay hamle
Fenerbahçe'ye transferi gerçekleşmeyen Kante'den olay hamle
17:39
Kalp rahatsızlığı nedeniyle emekli edilen astsubay, kalp krizinden öldü
Kalp rahatsızlığı nedeniyle emekli edilen astsubay, kalp krizinden öldü
17:24
Bayrağımıza alçak saldırı: Kopardı, yetmedi üzerine basarak o anları kayda aldı
Bayrağımıza alçak saldırı: Kopardı, yetmedi üzerine basarak o anları kayda aldı
17:13
Eşi ve oğlunu öldürüp intihara kalkışan sanık, kanla ’’Beni affedin’’ yazmış
Eşi ve oğlunu öldürüp intihara kalkışan sanık, kanla ''Beni affedin'' yazmış
16:42
Epstein iddiaları ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı
Epstein iddiaları ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2026 19:22:07. #7.11#
SON DAKİKA: Samsunspor, Bodrum FK'yi 2-0 Yendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.