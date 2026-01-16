Samsunspor Elayis Tavşan'ı Transfer Etti

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, Türk asıllı Hollandalı futbolcu Elayis Tavşan'ı transfer etti.
Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Elayis Tavşan ile 4,5 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.
Açıklamada, 24 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Elayis Tavşan'a kırmızı-beyazlı forma altında başarılı bir kariyer dilendi.
