Samsunspor, Eyüpspor\'u 2-1\'le Geçti

ZİRAAT Türkiye Kupası B Grubu ilk maçında Samsunspor, kendi sahasında karşılaştığı ikas Eyüpspor'u 2-1 mağlup etti. Maçın ardından Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis ve ikas Eyüpspor Yardımcı Antrenörü Umut Eskiköy karşılaşmayı değerlendirdi.

Yılı galibiyetle tamamladıklarını belirten Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, "Burada bugün oturmak açıkçası biraz daha kolay çünkü galip geldik. Oynamış olduğumuz son 8 karşılaşmadan sonra galip gelmekten ötürü bugün burada oturmak biraz daha kolay. Tabi bu yılı bir galibiyetle bitirmek de çok çok önemliydi" dedi.

'SON HAFTALARDA OLANLAR BENİ HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATTI'

Futbolculara gelen transfer teklifleri hakkında konuşan Reis, "Fenerbahçe'nin Musaba ile ilgilendiği haberlerini medyadan okumuştum. Bu işin doğasında bunlar var. Eğer sözleşmenizde böyle bir opsiyonunuz varsa bunu kullanma hakkına sahipsiniz. Ama son haftalarda olanlar açıkçası beni hayal kırıklığına uğrattı diyebilirim. Eğer bir futbolcu hem kafa olarak hem kalbiyle burada değilse doğal olarak performansı aşağıya doğru gidiyor ki son haftalarda gözlemlediğimizde açıkçası buydu. Bugün Musaba ile bir toplantı yaptım ve kendisine burada kalıp kalmayacağını sordum. Ben hoca olarak da bunu bilmek zorundayım. Eğer bizimle kalmayacaksan doğru bir şekilde açık yüreklilikle bunu bana söylemeni isterim. Çünkü aksi takdirde yeni bir transfer yapmamız gerekiyor diye kendisine belirttim. Tabi kendisi bugün kadroda olmadığı için kendisine sabah saatlerinde bir antrenman saati vermiştik, antrenmana gelmedi. Sonuç olarak şuan hala Samsunspor'un oyuncusu kendisi" diye konuştu.

'KENDİSİYLE DÜRÜST BİR ŞEKİLDE İLETİŞİM KURMAYA ÇALIŞTIK AYNI ŞEYİ KENDİSİNDEN DE BEKLERDİM'

Takıma 31 Aralık tarihine kadar izin verdiklerini dile getiren Reis, "Sonuç olarak Musaba'da bu toplanmaya katılmak zorunda. Eğer imza atacaksa başka bir takıma Ocak ayında imza atabilir. Tekrardan o toplanma tarihinde takımla birlikte olmak zorunda. Eğer gelmezse kendisi zaten kulüp bu anlamda bir aksiyon almak zorunda kalacak. Açıkçası bir hayal kırıklığı yaşıyorum diyebilirim bu konuda. Çünkü kendisine biz kulüp olarak buraya gelmek gibi bir fırsat verdik ve kendisini geliştirmek anlamında da tüm desteğimizi gösterdik. Ama son haftalarda olanlar açıkçası saygısızcaydı diyebilirim bu davranış şekliyle alakalı. Tabii bu durumdan nefret etsem de bu işin doğasında olan bir şey. Her zaman kendisiyle dürüst bir şekilde iletişim kurmaya çalıştık aynı şeyi kendisinden de beklerdim ve bugün kendisine kadroda olmak isteyip istemediğini sordum. Bana kadroda olmazsam iyi olur diye cevap verdi" ifadelerini kulllandı.

EYÜPSPOR YARDIMCI ANTENÖRÜ ESKİKÖY: AMACIMIZ SAMSUNSPOR'A ZORLUK ÇIKARMAKTI

19 yaş ortalaması ile sahaya çıktıklarını belirten İkas Eyüpspor Yardımcı Antrenörü Umut Eskiköy, "Bu kulüple birlikte aldığımız bir karardı. Ligdeki durumumuz belli. Çocuklarımıza da söyledik 'amacımız Samsunspor'a zorluk çıkarmaktı'. İlk yarım saat çocukların adaptasyonu biraz zor oldu. Çocukların gelişimi için güzel bir karşılaşma oldu. Samsunspor'a bundan sonraki maçlarında başarılar diliyoruz. Bizde yolumuza devam edeceğiz" şeklinde konuştu.