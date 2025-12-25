Samsunspor, Eyüpspor'u 2-1'le Geçti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Samsunspor, Eyüpspor'u 2-1'le Geçti

Samsunspor, Eyüpspor\'u 2-1\'le Geçti
25.12.2025 00:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsunspor, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki ilk maçında Eyüpspor'u 2-1 yenerek galip geldi.

ZİRAAT Türkiye Kupası B Grubu ilk maçında Samsunspor, kendi sahasında karşılaştığı ikas Eyüpspor'u 2-1 mağlup etti. Maçın ardından Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis ve ikas Eyüpspor Yardımcı Antrenörü Umut Eskiköy karşılaşmayı değerlendirdi.

Yılı galibiyetle tamamladıklarını belirten Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, "Burada bugün oturmak açıkçası biraz daha kolay çünkü galip geldik. Oynamış olduğumuz son 8 karşılaşmadan sonra galip gelmekten ötürü bugün burada oturmak biraz daha kolay. Tabi bu yılı bir galibiyetle bitirmek de çok çok önemliydi" dedi.

'SON HAFTALARDA OLANLAR BENİ HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATTI'

Futbolculara gelen transfer teklifleri hakkında konuşan Reis, "Fenerbahçe'nin Musaba ile ilgilendiği haberlerini medyadan okumuştum. Bu işin doğasında bunlar var. Eğer sözleşmenizde böyle bir opsiyonunuz varsa bunu kullanma hakkına sahipsiniz. Ama son haftalarda olanlar açıkçası beni hayal kırıklığına uğrattı diyebilirim. Eğer bir futbolcu hem kafa olarak hem kalbiyle burada değilse doğal olarak performansı aşağıya doğru gidiyor ki son haftalarda gözlemlediğimizde açıkçası buydu. Bugün Musaba ile bir toplantı yaptım ve kendisine burada kalıp kalmayacağını sordum. Ben hoca olarak da bunu bilmek zorundayım. Eğer bizimle kalmayacaksan doğru bir şekilde açık yüreklilikle bunu bana söylemeni isterim. Çünkü aksi takdirde yeni bir transfer yapmamız gerekiyor diye kendisine belirttim. Tabi kendisi bugün kadroda olmadığı için kendisine sabah saatlerinde bir antrenman saati vermiştik, antrenmana gelmedi. Sonuç olarak şuan hala Samsunspor'un oyuncusu kendisi" diye konuştu.

'KENDİSİYLE DÜRÜST BİR ŞEKİLDE İLETİŞİM KURMAYA ÇALIŞTIK AYNI ŞEYİ KENDİSİNDEN DE BEKLERDİM'

Takıma 31 Aralık tarihine kadar izin verdiklerini dile getiren Reis, "Sonuç olarak Musaba'da bu toplanmaya katılmak zorunda. Eğer imza atacaksa başka bir takıma Ocak ayında imza atabilir. Tekrardan o toplanma tarihinde takımla birlikte olmak zorunda. Eğer gelmezse kendisi zaten kulüp bu anlamda bir aksiyon almak zorunda kalacak. Açıkçası bir hayal kırıklığı yaşıyorum diyebilirim bu konuda. Çünkü kendisine biz kulüp olarak buraya gelmek gibi bir fırsat verdik ve kendisini geliştirmek anlamında da tüm desteğimizi gösterdik. Ama son haftalarda olanlar açıkçası saygısızcaydı diyebilirim bu davranış şekliyle alakalı. Tabii bu durumdan nefret etsem de bu işin doğasında olan bir şey. Her zaman kendisiyle dürüst bir şekilde iletişim kurmaya çalıştık aynı şeyi kendisinden de beklerdim ve bugün kendisine kadroda olmak isteyip istemediğini sordum. Bana kadroda olmazsam iyi olur diye cevap verdi" ifadelerini kulllandı.

EYÜPSPOR YARDIMCI ANTENÖRÜ ESKİKÖY: AMACIMIZ SAMSUNSPOR'A ZORLUK ÇIKARMAKTI

19 yaş ortalaması ile sahaya çıktıklarını belirten İkas Eyüpspor Yardımcı Antrenörü Umut Eskiköy, "Bu kulüple birlikte aldığımız bir karardı. Ligdeki durumumuz belli. Çocuklarımıza da söyledik 'amacımız Samsunspor'a zorluk çıkarmaktı'. İlk yarım saat çocukların adaptasyonu biraz zor oldu. Çocukların gelişimi için güzel bir karşılaşma oldu. Samsunspor'a bundan sonraki maçlarında başarılar diliyoruz. Bizde yolumuza devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA

Türkiye Kupası, Yerel Haberler, Samsunspor, Eyüpspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Samsunspor, Eyüpspor'u 2-1'le Geçti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kol ağrısı şikayetiyle başladı Menenjit tedavisi gören 8 yaşındaki Tarık hayatını kaybetti Kol ağrısı şikayetiyle başladı! Menenjit tedavisi gören 8 yaşındaki Tarık hayatını kaybetti
Torun, babaannesini bıçaklayarak öldürdü Torun, babaannesini bıçaklayarak öldürdü
Başbakanın ülkenin en uzun tünelinin açılışından önce yaptığına bakın Başbakanın ülkenin en uzun tünelinin açılışından önce yaptığına bakın
Libya heyetini taşıyan jetin düşme anında dikkat çeken detay Tüm görgü tanıkları aynı şeyi söyledi Libya heyetini taşıyan jetin düşme anında dikkat çeken detay! Tüm görgü tanıkları aynı şeyi söyledi
Papa’dan Noel’de ateşkes çağrısı Papa'dan Noel'de ateşkes çağrısı
İbretlik son Esed’in saha komutanı Lübnan’da öldürüldü İbretlik son! Esed'in saha komutanı Lübnan'da öldürüldü
Libya askeri heyetini taşıyan uçağın düşmesiyle ilgili soruşturma başlatıldı Libya askeri heyetini taşıyan uçağın düşmesiyle ilgili soruşturma başlatıldı
Uçak kazası sonrası soluğu enkazın bulunduğu arazide aldı Uçak kazası sonrası soluğu enkazın bulunduğu arazide aldı

06:06
Biri engelli 2 çocuğunu silahla öldürdükten sonra intihar etti
Biri engelli 2 çocuğunu silahla öldürdükten sonra intihar etti
23:10
Saadettin Saran’ın tutuklanması halinde yerine vekalet edecek isim belli oldu
Saadettin Saran'ın tutuklanması halinde yerine vekalet edecek isim belli oldu
22:40
Gözaltına alınan Saadettin Saran’dan ilk görüntü
Gözaltına alınan Saadettin Saran'dan ilk görüntü
21:40
Dursun Özbek’ten taraftara yeni yıl hediyesi İşte o yıldız isim
Dursun Özbek'ten taraftara yeni yıl hediyesi! İşte o yıldız isim
21:13
Özel’den vatandaşlara ’sokak’ çağrısı: Hepinizi meydanlara, direnmeye davet ediyorum
Özel'den vatandaşlara 'sokak' çağrısı: Hepinizi meydanlara, direnmeye davet ediyorum
20:12
Sadettin Saran’ın gözaltına alındığı yer belli oldu Bakın neredeymiş
Sadettin Saran'ın gözaltına alındığı yer belli oldu! Bakın neredeymiş
19:39
Sadettin Saran uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı
Sadettin Saran uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı
19:33
Rezan Epözdemir hakkında hazırlanan MASAK raporu ortaya çıktı
Rezan Epözdemir hakkında hazırlanan MASAK raporu ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2025 06:27:55. #7.12#
SON DAKİKA: Samsunspor, Eyüpspor'u 2-1'le Geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.