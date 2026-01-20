Samsunspor, futbol şehitlerini andı

SAMSUNSPOR'da, 20 Ocak 1989 yılında Malatya deplasmanına giderken kaza sonucu hayatlarını kaybeden futbol şehitleri için anma töreni düzenlendi.

Malatyaspor ile 20 Ocak 1989'da deplasmanda oynanacak maç için yola çıkan Samsunspor kafilesini taşıyan takım otobüsün Havza ilçesinde bir kamyonla çarpışması sonucu teknik direktör Nuri Asan, futbolcular Muzaffer Badalıoğlu, Mete Adanır ve Zoran Tomiç ile otobüs şoförü Asım Özkan hayatını kaybetmişti. Türk futbolunu yasa boğan kazada hayatını kaybedenler, kazanın 37inci yılında kabirleri başında dualarla anıldı. Anma törenine Samsun Valisi Orhan Tavlı, Büyükşehir Belediyesi Başkanı Halit Doğan, İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel, Samsunspor Başkan Vekili Veysel Bilen, Samsunspor İcra Kurulu Üyesi Soner Soykan, altyapı futbolcuları ile taraftarlar katıldı.

BİLEN: FUTBOL ŞEHİTLERİ YALNIZCA SAMSUN'UN DEĞİL, TÜM FUTBOLSEVERLERİN YÜREĞİNDE ACI BIRAKMIŞTIR

Kuran-ı Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından konuşan Samsunspor Başkan Vekili Veysel Bilen, "Bugün, her yıl tazelenen acılarımızla, 37 yıl önce kaybettiğimiz futbol şehitlerimizi bir kez daha anmak için bir aradayız. Acısını sanki bugün yaşanmış gibi yüreğimizde hissettiğimiz bu çok kıymetli futbol şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Onları unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız. Futbol şehitlerimizi şükran ve minnetle anıyor; ruhları şad, mekanları cennet olsun diyoruz. 37 yıl önce kaybettiğimiz bu futbol şehitleri yalnızca Samsun'un değil, tüm futbolseverlerin ve ülkemizin insanlarının yüreğinde derin bir acı bırakmıştır. Acılarını her 20 Ocak'ta yeniden yaşamakla birlikte, asıl sorumluluğumuz onların bize bıraktığı mirasa sahip çıkmaktır. Biz de bugün burada, her yıl olduğu gibi kabirleri başında söz veriyoruz; bizlere emanet edilen bu değer ilelebet yaşayacak ve yaşatılacaktır. Bu vesileyle futbol şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.