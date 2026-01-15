Samsunspor, Gençlerbirliği Maçına Hazırlanıyor

SAMSUN (İHA) – Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında 18 Ocak Pazar günü deplasmanda oynayacağı Gençlerbirliği maçının çalışmalarına başladı.
Nuri Asan Tesisleri'nde, Teknik Direktör Thomas Reis yönetiminde yapılan antrenman; ısınma ve dinamik hareketlerle başladı. Ardından oyuncular, rondo çalışması gerçekleştirdi. Günün çalışması, dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi.
Türkiye Kupası'nda dün oynanan Aliağa FK karşılaşmasında forma giyen oyuncular ise günü fitness salonunda yaptıkları rejenerasyon çalışmasıyla tamamladı. - SAMSUN
