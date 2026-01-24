Samsunspor-Kocaelispor Maçında Beraberlik

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında sahasında Kocaelispor ile 0-0 berabere kalan Samsunspor'un teknik direktörü Thomas Reis, "Bugün hiçbir takım galibiyeti hak etmedi." dedi.

Reis, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, takımının kötü performans gösterdiğini dile getirdi.

Takımın gösterdiği performanstan memnun olmadığını dile getiren Reis, "İlk yarıya baktığımızda oyun hızımız çok yavaştı. Topla çok temaslı bir şekilde oynadık ve yön değiştirmeyi unuttuk açıkçası. Belki de iki defa yön değiştirdik. Aslında planımız hızlı bir şekilde oynamak, hızlı bir şekilde yön değiştirmek. Ne yazık ki bunu gerçekleştiremedik. İkinci yarıda yakalamış olduğumuz duran top şansları vardı. Ne yazık ki onlardan da istediğimiz sonucu alamadık. Belki iki saat boyunca oynamış olsaydık herhangi bir gol bulamazdık. Bugün de tam olarak problemimiz buydu. Çünkü gol pozisyonlarına girmede biraz sıkıntı yaşadık. Bu sezonun geneline baktığımızda çok fazla maçta beraber kaldık. Bazen bir maçı kaybedip bir sonrakini kazanmak daha iyi olur ama ne yazık ki böyle olmadı ve birçok karşılaşmayı beraber bitirdik." ifadesini kullandı.

Reis, sakat oyuncuların yeni yeni takıma dönmeye başladığını belirterek, şöyle devam etti:

"Yeni olan oyuncularımızın da biraz da zamana ihtiyaçları var. İlk yarı bittikten sonra onlarında yorgun olduklarını gözlemledim ve bu sebepten dolayı da bazı değişiklikler yaptım. Son haftalarda galibiyet özlemi yaşıyoruz. Her sezon böyle şeyler yaşanmıyor. Özellikle geçen seneye baktığımızda takım halinde çok iyi bir seri yakalamıştık. Ama bu dönem açıkçası negatif anlamda bir seri yakaladık diyebilirim. Tabii her gün güneşli günler olmuyor. Zor dönemden de geçtiğiniz günlerde olabiliyor. En iyi şekilde antrenmanlarımızı tamamlayıp tekrardan o eski performansımıza kavuşmak istiyoruz. Umarım bir sonraki karşılaşmadan 3 puan alırız. Çünkü çok uzun zaman oldu 3 puan almayalı. Bundan sonra odak noktam tamamen bir sonraki karşılaşmadan 3 puan almak olacak."

Kötü performanstan sonra beraberliğin iyi bir sonuç olduğuna dikkati çeken Reis, şunları kaydetti:

"Bugün hiçbir takım galibiyeti hak etmedi. Rakibimize vermiş olduğumuz sadece bir şans vardı. O da vermiş olduğumuz şanstı ve çektikleri şut direkten dönmüştü. O pozisyonun hemen öncesinde bizim yakalamış olduğumuz net bir şansımız vardı gol atmak için. Ne yazık ki o ceza sahası içerisinde doğru pozisyon almadığımız için onu değerlendiremedik. Beraberlik aslında kabul edilebilir bir sonuç böyle bir performanstan sonra. Totalde şimdiye kadar almış olduğumuz 27 puan var Süper Lig'de. Süper Lig için yeterli bir takım olduğumuzu elbette ki düşünüyorum ama bugünkü performans ne yazık ki istediğimiz performans değildi."