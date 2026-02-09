Sanal Kumar ve Bağımlılık Tehlikesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Sanal Kumar ve Bağımlılık Tehlikesi

Sanal Kumar ve Bağımlılık Tehlikesi
09.02.2026 10:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Prof. Dr. Gürel, sanal bağımlılığının topluma büyük zararlar verdiğini vurguladı.

IĞDIR Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Gürel, sanal kumar ve madde bağımlılığına ilişkin, "Çok büyük bir tehlikeyle karşı karşıyayız. Sanal bağımlılık, uyuşturucu, kumar bağımlılığı, sanal oyunlar, toplumun, bireylerin altını oyan çok büyük bir problem. ve kocaman bir dinamit üzerinde oturuyoruz. Bir gün bir bakacağız çökmüşüz toplum olarak. Hepimiz ah vah edeceğiz" dedi.

Iğdır'ın Melekli beldesinde sanal kumar ve madde bağımlılığıyla mücadele kapsamında seminer düzenlendi. Melekli Belediyesi'nin ev sahipliğini yaptığı seminere; Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Gürel, Iğdır Üniversitesi Psikoloji Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Sait Yıldırım, Iğdır Uyuşturucu ile Mücadele Derneği (UMDER) Başkanı Göksel Gülbey ve vatandaşlar katıldı. Melekli Belediye Başkanı Mücahit Tanık, çocukları uyuşturucu ve sanal bağımlılıktan korumak amacıyla bu semineri düzenlediklerini belirtti.

'BU BİLGİLERİ ÇEVRENİZE YAYMANIZ ÖNEMLİ'

Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Gürel, sanal bağımlılık ve kumarın tehlikesine dikkat çekti. Toplantıya katılan ailelere seslenen Gürel, "Sevgili anne ve babalar sadece kendiniz için değil, çocuklarınız, torunlarınız ve komşunuzun çocuğu için bilinçlenin. Burada edineceğiniz bilgiler belki bir kişinin hayatına dokunacak, belki de bir hayatı kurtaracak. Çok büyük bir tehlikeyle karşı karşıyayız. Sanal bağımlılık, uyuşturucu, kumar bağımlılığı, sanal oyunlar, toplumun, bireylerin altını oyan çok büyük bir problem. ve kocaman bir dinamit üzerinde oturuyoruz. Bir gün bir bakacağız çökmüşüz toplum olarak. Hepimiz ah vah edeceğiz. Bu bilgileri çevrenize yaymanız çok önemli" diye konuştu.

'BİZİM DE İNİSİYATİF ALMAMIZ LAZIM'

Iğdır Üniversitesi Psikoloji Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Sait Yıldırım da sanal kumarın ve madde bağımlılığıyla mücadele konusunda bir seferberlik başlatmak istediklerini söyledi. İlk eğitim çalışmasına Melekli beldesinde başladıklarını belirten Yıldırım, şunları söyledi: "Emniyet güçlerimiz çok iyi çalışıyorlar. Ama o kadar tehlikeli bir şey ki sağdan tutuyorsunuz, soldan çıkıyor. Soldan tutuyorsunuz sağdan çıkıyor. O yüzden konuyu sadece emniyet güçlerine devlete bırakmamak lazım. Kendimiz de inisiyatif almamız lazım. Bizim de bilinçli olmamız lazım. Suçlu bilse ki; 'Millet bilse canımıza okur, polis bilse canımıza okur' diyerek bu sefer yalnız kalacak. Ama görmezden gelemeyiz. Bugün Ahmet'in, Mehmet'in çocuğu yarın bizim çocuğumuz. Allah korusun. O yüzden çocuklarımızla zaman geçirmeye özen göstermemiz lazım. Dışarıyı yok edemiyorsak, çocuğumuzdan başlayacağız."

'SUÇLU DEĞİL, HASTA GÖZÜYLE BAKALIM'

Uyuşturucu kullanan çocuklara suçlu değil, hasta gözüyle bakılması gerektiğini belirten UMDER Başkanı Göksel Gülbey ise "Onları dışlamak, hor görmek büyük bir yanlıştır. Bu çocuklara sahip çıkmalı, tedavilerini sağlamalıyız. Özellikle aileler, kız çocuklarını gizlemeye çalışıyor. Bu büyük bir hata. Kız olsun, erkek çocukları olsun bunları sahiplenip, bir an evvel tedavilerini yaptırmamız lazım. Çocuklarımız camekanın içerisinde büyümüyor. Bu çocuklar, bütün herkesin çocuğu gibi birlikte parkta, bahçede okulda her yerde birlikte yaşıyorlar. Kendi çocuğumuz gibi komşumuzun çocuğunu da düşünmek zorundayız Bizler hayatın koşturması içine girdiğimizde en kıymetli olan çocuklarımızı unutuyoruz. Birileri de bizim kıymetli çocuklarımızı çalmak istiyorlar, almak istiyorlar. Bizler de onlarla mücadele edeceğiz. Iğdır'da mutlaka bir tedavi merkezi kurulmasını istiyoruz. Uyuşturucu satan ve kullananlar, topluma verdikleri zarar nedeniyle çok daha ağır yaptırımlarla karşı karşıya kalmalıdır" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sanal Kumar ve Bağımlılık Tehlikesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Akılalmaz olay Belediye çalışanının kulağını ısırıp kopardı Akılalmaz olay! Belediye çalışanının kulağını ısırıp kopardı
Sakın bunu yapmayın Karnına koyduğu sıcak su torbası hayatını kabusa çevirdi Sakın bunu yapmayın! Karnına koyduğu sıcak su torbası hayatını kabusa çevirdi
Polis memurunu döverek öldüren şüphelilerin ifadesi ortaya çıktı Polis memurunu döverek öldüren şüphelilerin ifadesi ortaya çıktı
Belediye başkanını kıyafeti üzerinden hedef alan şahıs tutuklandı Belediye başkanını kıyafeti üzerinden hedef alan şahıs tutuklandı
4 şehre daha hızlı tren geliyor: Seyahat süresi 2 saat 15 dakikaya düşecek 4 şehre daha hızlı tren geliyor: Seyahat süresi 2 saat 15 dakikaya düşecek
İstanbul konserleri biten Tarkan’dan duygusal mesaj İstanbul konserleri biten Tarkan'dan duygusal mesaj
Cardi B rezil oldu Robotla yaptığı dans kötü bitti Cardi B rezil oldu! Robotla yaptığı dans kötü bitti

10:24
TÜİK güncel verileri açıkladı: İşte nüfusu en az olan 5 ilimiz
TÜİK güncel verileri açıkladı: İşte nüfusu en az olan 5 ilimiz
10:16
Eşini 16 bıçak darbesiyle öldüren canini ifadesi: Aldatırken yakaladım ’beni öldür’ dedi
Eşini 16 bıçak darbesiyle öldüren canini ifadesi: Aldatırken yakaladım 'beni öldür' dedi
10:08
Türkiye’nin nüfusu 2025’te 86 milyon 92 bin 168 oldu
Türkiye'nin nüfusu 2025'te 86 milyon 92 bin 168 oldu
09:58
Yasemin Minguzzi’nin 1 yıl sonra ortaya çıkan fotoğrafı görenleri kahretti
Yasemin Minguzzi'nin 1 yıl sonra ortaya çıkan fotoğrafı görenleri kahretti
09:51
Dosyada şoke eden detay Epstein 330 galon sülfürik asit satın almış
Dosyada şoke eden detay! Epstein 330 galon sülfürik asit satın almış
09:02
Trafikte önüne geçtiler diye 2 kişiyi öldürdü: Onur duyuyorum
Trafikte önüne geçtiler diye 2 kişiyi öldürdü: Onur duyuyorum
08:23
İşte Özgür Özel’in CHP’den istifa eden Mesut Özarslan’a attığı küfürlü mesajlar
İşte Özgür Özel'in CHP'den istifa eden Mesut Özarslan'a attığı küfürlü mesajlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2026 11:39:39. #7.11#
SON DAKİKA: Sanal Kumar ve Bağımlılık Tehlikesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.